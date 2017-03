Mener dette er årets viktigste russeknute

- Dette er årets viktigste russeknute. Jeg vil gå så langt som å si at å ha en liten innsamlingsbøsse i lura kan være en stolt russ.

Rødruss-initiativ

Innherred har besøk av russepresident Mats Persøy ved Levanger videregående skole. Han er nøye med å påpeke at dette gjelder rødrussen. Som vi skjønner så er det fortsatt en viss rivalisering mellom de røde og svarte.

«Krafttak mot kreft» er altså Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Torsdag går det av stabelen i Levanger og Verdal.

Russen på begge steder skal være aktive bidragsytere. I Verdal gjennomførte de aksjonen på tirsdag - uten at vi kjenner resultatet.

Persøy kan også fortelle at det er prestisje i kampen mellom rødrussen på hver sin side av Rinnelva i forhold til hvem som klarer å samle inn mest penger.

Verdal best i fjor

Levangerpresidenten må ærlig innrømme at i fjor ble russen fra Levanger slått ned i støvlene av avgangselevene i Verdal.

- Så vidt jeg husker så samlet levangerrussen inn cirka 80.000 kroner i fjor, men tilsvarende tall i Verdal var omtrent 130.000 kroner. Vi må skjerpe oss, er det klare oppfordringen fra presidenten til sine medelever.

Derfor har Persøy gått ut på Facebook og kommet med en gulrot i håp om at dette skal øke beholdningen av klingende mynt i kassa.

Risikabel lovnad

Han har nemlig lovet at han skal «sekkehoppe» 500 meter for hver titusenkrone som samles inn. Det betyr at hvis russen i Levanger samler inn 100 000 kroner til kreftaksjonen, så må den godeste presidenten gjennomføre fem kilometere med føttene i en strisekk.

- Har du trent noe på dette da, lurer vi på.

- Nei, jeg må innrømme at jeg kanskje har tatt meg vann over hodet, men jeg skal love at jeg skal gjøre et ærlig forsøk. Må jeg bruke mange timer på å gjennomføre, så gjør jeg gjerne det. Jeg må bruke alle mulige motivasjonsmidler slik at vi slår verdalingene, mener Persøy.

Håper på god mottakelse

Torsdag ettermiddag kommer levangerrussen og banker på så mange dører som mulig.

- Jeg håper vi blir tatt godt i mot. Uansett om vil blir slått av verdalingene, så er det sluttsummen som teller, poengterer Mats Persøy.