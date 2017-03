Mer pop med riksteater

Riksteatret opplevde rekordstor oppslutning i 2016 – også i Verdal. 176 723 publikummere besøkte forestillinger på kulturhus og scener over hele landet. Dette inkluderer både besøkende på turné (127 517) og Riksteater-forestillingers gjestespill på samarbeidende scener.

– Vår oppgave er å by på det aller beste til publikum over hele landet, og den enorme interessen våre forestillinger opplever nå, forteller oss at vi lykkes med det. Det er gledelig, sier teatersjef Tom Remlov.

Føle eierskap

– Når Riksteatret kommer på besøk skal alle oppleve at vi er deres teater, uansett hvor i landet vi er. Vi skal fortelle de historiene som forener alle oss som bor her i Norge.

Sven Nordin kommer - denne gangen som Ove En mann ved navn Ove selger godt. Det er få billetter igjen.

Også Verdal er blant stedene der publikum slutter godt opp om Riksteateret. De har mellom to og fem forestillinger i år. I fjor var det bare to, mens det i år blir til sammen fem.

Populære forestillinger

Fjorårets forestilling Fortrolige samtaler fikk 289 besøkende. Til Min Kamp ble det solgt 241 men den ble avlyst på grunn av sykdom på forestillingsdagen.

– Riksteatret turnerer på 60-70 plasser på hver forestilling. Verdal er veldig ofte inne på topp 10 listen når det gjelder besøk og nå sist med Fortrolige samtaler i 2016. Når vi har barneforestillinger har vi ofte utsolgt Aula, sier Aud Lien Sellæg i Kultar. Hun kan fortelle at det går mot utsolgt både på Ove-forestillingen og Bukkene bruse i badeland som kommer 1. april

Høy kvalitet

Riksteatret er på Verdal én dag for hvert besøk.

– Vi får altså bare den ene sjansen, sier Sellæg.

– Publikum får da teater og scenekunst av fremste merke. De byr på det beste for de fleste.