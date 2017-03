Politiet vil gjennomføre rekonstruksjon av Levanger-drapet

I en pressemelding fra politiet går det frem at den 20-årige kvinnen som døde på Sykehuset Levanger fredag 3. mars, ble obdusert tre dager senere. Politiet har nå mottatt en foreløpig obduksjonsrapport som konkluderer med at dødsårsaken antas å være skader som følge av kvening.

– Vi kommer ikke til å gi noen ytterligere uttalelser om rapportens innhold, sier politiadvokat Amund Sand i Politiet i Trøndelag.

I pressemeldlingen opplyses det også at politiet vil gjennomføre en rekonstruksjon på åstedet, sannsynligvis til uka, for enda bedre å kunne få klarhet i omstendighetene.

Ektemannen til kvinnen som døde, som også er hennes søskenbarn, er siktet for drap. Han har innrømmet at det kokte over for ham i en krangel, og at han tok kvelertak på kona.

Han ringte selv til politiet og meldte fra etter hendelsen.

