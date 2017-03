Samler pårørende til uhelbredelig syke

Første samling er 21. mars.

– Dette er et tilbud til pårørende til mennesker med ulike typer uhelbredelig sykdom, eller til mennesker som står i et langvarig pasientforløp, opplyser Gro Nina N. Helberg som er kreftkoordinator i Verdal kommune. Eksempler som går inn under dette er kreftsykdom, hjerte- og lungesykdom, diabetes, muskelsykdommer, ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Sammensatte grupper

– Kurset er for pårørende til alle uansett diagnose og alder. Vi har god erfaring med sammensatte grupper, og pårørende blir ofte overrasket over hvor mange like spørsmål, tanker og betraktninger en har på tvers av diagnoser, forteller Helberg.

Det er lagt opp til fem samlinger, som alle foregår på aktivitetsavdelingen ved Ørmelen bo- og helsetun. Der får deltakerne møte andre pårørende i lignende situasjon, og naturligvis også fagpersoner med kompetanse på feltet.

– Hensikten med kurset er å gi pårørende informasjon og redskap til å mestre hverdagen med en alvorlig og/eller kronisk syk i familien, bidra til å redusere de pårørendes belastninger, samt gi mulighet for å treffe andre i lignende situasjoner og utveksle erfaringer, sier Helberg.

Flere tema

Det blir forskjellig tema hver kveld. Det varierer med interne og eksterne forelesere.

– Vi har blant annet med oss ernæringsfysiolog, ergoterapeut, fysioterapeut og diakon. Første kurskveld setter vi fokus på det å stå i pårørenderollen, samt gir informasjon om hva det lokale tjenesteapparatet kan tilby av tjenester, informerer Gro Nina N. Helberg.

De neste kveldene blir det tema som håp, mestring og livskvalitet, sosiale rettigheter, ernæring og utfordringer, fysisk aktivitet og hjelpemidler Det er lagt opp til cirka en time med faglig innhold, og den påfølgende timen er åpen for samtale rundt temaet og eventuelle spørsmål.