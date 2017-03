Delte ut heder for utdanning

Jon Arne Hjelmstadbakk fra Levanger har virkelig lagt bak seg et år som har satt sine spor.

På mange måter ble dette toppet da han ble kåret til årets læring forleden i regi av fylkeskommunen.

I juni i fjor avsluttet han sin læretid med «meget godt» i karakterboka.

Norgesmester og VM

Hjelmstadbakk inngikk lærekontrakt i sveisefaget i 2016, og utmerket sg tidlig med stort talent for faget.

Våren 2016 deltok han i NM i yrkesfag og tok gullmedalje, som Innherred tidligere har omtalt.

«Gullet ska heim» NM i yrkesfag ble holdt i Bergen, med to gull heim - te Bøgda.

I oktober skal han det unge sveisetalentet representere Norge i VM i yrkesfag, når mesterskapet går av stabelen i Abu Dahbi.

Årets lærebedrift

Fernandofrisørene i Verdal mottok prisen som året lærebedrift for 2016.

Bedriften har vært godkjent lærebedrift helt siden 1972, og har siden oppstarten avviklet hele 30 svenneprøver.

Fernandofrisøerene har i mange år deltatt i styret i opplæringskontoret og vært bidragsyter i læreplanarbeid, oppbygging av opplæringsbøker og vurderingskriterier.

Bedriften har alltid hatt et godt samarbeid med skolen, og tar gjerne i mot utplasseringselever slik at de får vist fram faget sitt.

Salgsfag også

Om ikke det skulle være nok, så har Fernandofrisørene og startet egen butikk i salongen, og kan dermed ta inn læringer i salgsfaget også.

Det er vel derfor ingen tvil at at det er to velfortjente prisvinnere som fikk sin velfortjente heder og ære.