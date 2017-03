En fritidsbolig på Ytterøya i Hammervatnet i Åsen har fått omfattende skadeverk.

- Vi har foretatt åstedsundersøkelser på stedet, opplyser operasjonsleder Kjetil Mollan i Politiet.

- Det er et nedlagt småbruk som det er uført skadeverk på. Noen han knust to vinduer, og det er tømt malinger utover, blant annet på inne på et dusjrom.

Politiet ønsker tips dersom none har opplysninger i saken.