Hundekjøring er lykken i livet

– Det å være ute året rundt er kanskje det viktigste. Men det er klart vi har også lyst til å se hvor god vi kan bli innen hundekjøring. I så måte er det optimalt å bo her på Røros.

Torje Olaussen er opprinnelig fra Okkenhaug, men nå bor han med samboer og deres datter mellom Røros og Brekken.

Nyfødt

Arvingen, som skal få navnet Sigrid Olave etter hvert, har kanskje ikke skjønt ennå at hun er født inn i en hundekjørerfamilien. Hun kom nemlig til verden 25. februar, og nå er pappa hjemme på permisjon for å ta seg av både samboer og datter.

Samboeren heter Gunn Katrin Eidset, og kommer opprinnelig fra Volda.

Torje ble pappa i en alder av 30 år. Etter å ha gjort ferdig videregående i Levanger i 2005, flyttet han til Alta hvor han tok sosionomutdanning. Der møtte han for øvrig sin kommende samboer.

Begge ble bitt av hundebasillen i Finnmark, og derfor ble oppholdet i Alta forlenget med fem år etter at sosionomutdanningen var unnagjort.

Lavere boligpriser

De ønsket å kjøpe sitt eget sted for seg og hundene, men husprisene i og rundt fylkets største by var i drøyeste laget. Dermed gikk turen til Røros, hvor de fikk tak i en enebolig med romslig tomt til under halve prisen.

– Nå har vi bare 12 hunder, og det er egentlig ganske få akkurat nå, men det går litt opp og ned.

I februar kjørte Torje Olaussen det skikkelige Femundløpet på 600 kilometer. Der kom han på en respektabel 16. plass av 40 deltakere. Det er absolutt noe å bygge på videre.

–Ja, vi skal prøve å satse videre. Det er moro å se hvor langt man kan nå. Det koster mye, men dette er livet for oss.

Jobber som miljøterapeut

Nå har han fått seg full stilling som miljøterapeut i kommunen, og det kommer nok godt med, all den tid at det enkelte måneder kan gå med rundt seks tusen kroner i bare hundefor.

Hva savner du fra Levanger?

– Barndomsvennene, samt det å vokse opp i Okkenhaug. Det var en fin tid. Når jeg hører du sier hvor fint været er hos dere nå, skulle jeg gjerne vært på Vulusjøen og gått Langglonken.

Hva savner du minst?

– Etter å ha bodd i Alta og nå på Røros, så liker jeg det åpne fjellandskapet veldig godt. I Okkenhaug var det ikke så åpent og mye skog og dyrket mark. Du kan godt si at jeg har blitt en mye mer «vidde-mann» med årene.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Mange artige ungdomsfester, og så må jeg nevne Vømmølfestivalen. Det var populært. Jeg må prøve å få med meg den igjen. Min far og jeg var mye i Frolfjellet både sommer og vinter, og det er også gode minner å ta med seg.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Det må jeg si er ganske dårlig – i hvert fall når det gjelder de daglige nyheter i Levanger. Far ringer ofte, men nå tilbringer han mye tid i barndomsfylket Finnmark etter at min mor Ragna dessverre døde så altfor tidlig i 2015.

Hva skal til for at du bosetter deg i området her igjen?

– Det kommer nok ikke til å skje – i hvert fall ikke så lenge vi driver med hundekjøring. Både Gunn Katrin og jeg har blitt fjellfolk, og da er Røros perfekt. Vi føler oss hjemme her begge to. Det er 30 hundespann i kommunen, så da skjønner du sikkert at det er et bra miljø for oss, som fortsatt regner oss som nybegynnere i faget.