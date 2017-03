Til uka får politikerne prøve seg med rullestol i sentrum

Tirsdag 14. mars er det klart for årets rullestoldag i Verdal.

Det er en markering i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan, der det heter at en slik dag skal arrangeres hvert år.

– Målet er å bevisstgjøre politikerne i kommunen på hvordan det faktisk er for mennesker med nedsatt funksjonsevne å ta seg frem i byen vår, sier leder for rådet, Berit Gustad Nessø.

Tror utfordringene vil vise seg

Hun er ganske sikker på at politikerne vil erfare at ikke alt er helt som det skal, når målet er universell utforming med tilgjengelighet for alle.

Det er politikerne i plan- og samfunnskomiteen som har fått «æren» av å være dem som får et innblikk i situasjonen. De tar rundturen i sentrum før møtet sitt tirsdag formiddag, sammen med synskontakt Ingvild Gregersen Myhre og medlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Opplæring i rullestol

Før de legger i veg fra rådhuset i Verdal, får de for sikkerhets skyld en opplæring i bruk av rullestol fra representanter for Nav.

– Vi ser gjerne at folk som bor eller jobber i sentrum kommer ut i gatene under turen, for det er mulig å ta opp utfordringer langs løypa med politikerne og rådet, sier Berit Gustad Nessø.

Ikke bare situasjonen for rullestolbrukere skal kartlegges. Svaksynte Milla Wik vil også være med på turen og fortelle hvordan sentrum er å ta seg frem i for mennesker som er blinde eller ser dårlig.

– Underveis skal komiteen notere ned utfordringer knyttet til gangveger, overganger, parkeringssperringer og andre ting som er problematiske, sier Nessø.

Kan prøve blinde-stokk

Når følget ankommer Minsaas plass, antakelig ved ti på ti-tiden, blir det anledning for hvem som helst å prøve både briller og stokk for blinde og svaksynte.

Som man kan se av kartet blir det en tur bortom Reinsholm før turen går videre rundt Amfi-senteret, inn foran Bunnpris, bortover forbi jernbanestasjonen og gjennom Jernbaneparken med undergangen, opp foran Framgården, inn på Minsaas plass, ned til Haakon VIIs allé, opp Nordgata, bortover Jernbanegata igjen og gjennom Amfi-senteret, ut på baksiden og tilbake i retning rådhuset.