Ved tre-tiden lørdag ettermiddag fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om en utforkjøring i Eidsbotnvegen i Levanger.

To personer satt i bilen, bak rattet en mann i 70-årene fra Levanger.

Begge hevdet at de var uskadd da politiet kom til stedet. Politiet mistenker at føreren var påvirket av alkohol forut for utforkjøringen.