Fyrer opp debatten rundt oljeboring

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja markerte lørdag sin motstand mot oljeboring i Nord-Norge en rekke steder i Norge. Deriblant i Verdal, der lokale initiativtakere sørget for å tenne varde i stasjonsparken. Årets vardebrenning arrangeres i samarbeid med Vendepunkt, som er en allianse av tros- og livssynsamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse, fiskere og forskere.

Aksjonen jobber ut fra et budskap om at livet i havet er truet, og at området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må forbli fritt for oljeboring og oljeutvinning i framtiden.

- Vi har en kjempejobb foran oss for å stanse oljeboringen og sikre miljøet for våre barn og barnebarn, sier initiativtaker Torgeir Havik. Han er også medlem i Besteforeldreaksjonen, som jobber mot global oppvarming på vegne av de kommende generasjonene. Han vektlegger den globale oppvarmingen, som må stanses før den når to varmegraders stigning grunnet økte CO2-utslipp.

Verdens beste

Han mener at politikerne må overbevises for å bytte ut oljejobber med andre, klimanøytrale arbeidsplasser. Vardeaksjonen ble også gjennomført i Inderøy og flere andre steder i Trøndelag lørdag.

- Disse områdene i nord er Norges beste og kanskje verdens beste fiskeområder. Vi må finne alternativer til oljejobber og sørge for å bevare områdene i nord fri for olje, sier han.

Til vardeaksjonen kom om lag 15 personer, deriblant delegater fra årsmøtet til Naturvernforbundet, som deltok med appeller til markeringen.

- Jeg syns aksjonen gikk greit. Vi har fortsatt mye arbeid igjen med å overbevise politikerne i denne saken, men vi gjør det for kommende generasjoner, sier han.

Vil avvikle oljenæringen

I aksjonen deltok også fylkesleder for Miljøpartiet de Grønne, som tok til orde for store grep for å stanse global oppvarming.

- Vi ønsker å avvikle norske oljejobber innen 15-20 år, og vi vil kjempe for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja fri for oljevirksomhet, sier Johannes Moen på vegne av miljøpartiet.