Kristian er blitt en ekte gullgutt

Maiken Caspersen Falla har all grunn til å juble etter en formidabel innsats i skiløypene i Lahti. Og en av hennes viktigste støttespillere: Samboeren Kristian Hågensen Aune (32) fra Levanger. Skjønt den store feiringen ble det ikke tid til, for med et skirenn unnagjort, venter det neste.

– Vi unte oss litt sushi, og en is, forteller Kristian på telefon i det han på kvinnedagen onsdag 8. mars sitter på toget et sted mellom Lillehammer og Drammen. På veg til sprinten i Drammens bygater, for enda en gang å støtte opp om Falla og hennes jakt etter verdenscupens sprintkule. I ettertid vet vi riktignok at det ikke gikk slik den nybakte verdensmesteren og alle hennes fans hadde håpet, men skal se revansjerer hun seg igjen i Canada senere denne måneden.

Fra LFK til LFK

Mange kjenner nok Kristian Aune gjennom hans mangeårige innsats for Levanger fotballklubb, også et par sesonger som kaptein på laget. Oppvokst i Høgberget, men nå konvertert østlending. Et valg han tok da han for fire-fem år siden innledet studiene som barnevernspedagog, og satte seg til på skolebenken ved Høgskolen i Lillehammer. Det var også på Lillehammer han møtte Maiken, ikke på skolen men snarere i stedets treningsmiljø, nærmere bestemt i Håkons hall hvor også Kristian hadde tatt med seg sine fotballferdigheter og trente sammen med Lillehammer fotballklubb. Med andre ord gikk han på mange måter fra LFK til LFK.

Etter å ha fullført studiene, jobber han i dag ved en akuttinstitusjon i regi av Bufetat i Lillehammer. Her møter han ungdommer fra 13 til 18 år, og trives meget godt. Og med en skiløper på toppnivå som samboer, er det selvsagt kort veg til langrennssporet.

– Vi bor øverst og innerst i et boligfelt, to-tre minutter unna skiløypa, forteller han. Den tidligere LFK-spilleren har nok derfor i dag oftere på seg skiskoene enn fotballskoene, og mange av treningene gjennomføres med Maiken.

– Det vil si, hun tar to økter om dagen. Jeg er med på ei. Og for henne er det god trening, for meg er det livreddende, ler han.

I rampelyset

Med langrennskjendisen som samboer, har på mange måter Kristian Hågensen Aune havnet midt i smørøyet også når det drar seg til mot større begivenheter på sportsarenaen. Sin egen rolle beskriver han som bagbærer og samtalepartner. Og med tre gull om halsen til kjæresten, vakte det såpass til oppmerksomhet at også Kristian ble invitert inn i NRK-studioet til Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm i beste sendetid.

– Jeg trodde det skulle rekke med et bilde knipset av Johan Arnt Nesgård og en prat med Emil Ringstad. Jeg ville helst holde meg i bakgrunnen, men det ble vanskelig etter hvert, ler han. Og færre medier ble det heller ikke da han etter hvert også kom sammen med den noe mer PR-glade kjæresten til Heidi Weng, «Anno»-kjendis Kjetil Nygård.

Når Maiken Caspersen Falla etter Kollen-søndagen reiser til Canada for å avslutte sesongen, blir Kristian denne gang hjemme.

– Jeg var med i fjor, men for meg er det ikke mulig å reise rundt hele tida, forteller han.

– Hva savner du fra Levanger?

– Sjølufta, faktisk. Det er noe spesielt med den, og det er liksom ikke samme lukta fra Mjøsa.

– Holder du deg oppdatert?

– Jeg har en god del folk som jeg holder kontakten med, selv om det ikke er kjempetett. Ellers er jeg flere ganger i uka innom både Innherred og Trønder-Avisa.

– Ditt beste minne?

– Det må være da vi spilte mot Rosenborg i cupen.

– Når tar du med deg Maiken og flytter til Levanger da?

– Flytte? Nei, det er absolutt uaktuelt. Vi trives på Lillehammer, og blir nok boende der. Det er en bra by, med mye som skjer, for selv om Levanger og Lillehammer er omtrent like store, har Lillehammer langt flere begivenheter, ikke minst på sportsfronten. Det passer bra for oss som begge er aktive.

Kristian tar likevel gjerne turen nordover på besøk.

– På vinteren er det ganske travelt med jobb i uka og skirenn i helgene, men til sommeren kan det hende det blir en tur. Så kan det hende det passer med noen arrangement også, som i fjor, da vi fikk med oss motbakkeløpet Våttån opp i Leksvik.