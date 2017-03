Pågrep biltyv etter grøftekjøring

Klokken 06.56 lørdag morgen fikk politiet melding om at en bil hadde blitt stjålet av en navngitt person på Nesset i Levanger. Klokken 07.36 ble bilen funnet i grøfta på Nesset uten noen personer i området. Politiet søkte etter vedkommende mann i 20-årene fra Levanger etter hendelsen og fant ham klokken 12.35. Han ble tatt med inn for avhør, og mistenkes for motorvogntyver og mulig flere punkter, melder politiet på Twitter.