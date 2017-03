Parkinsonsgave gir stor glede

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Parkinsonforening fikk et hyggelig avbrekk tirsdag kveld. Representanter fra Odd Fellow kom for å overrekke en betydelig pengegave. Leder i Losje 114 Tord Folesson, Kåre Steinar Nilssen, kunne fortelle at den de hadde feiret 30 år nylig. I den forbindelse var det blitt bestemt at det skulle gis 1000 kroner for hvert år losjen har eksistert og disse pengene skulle gå til et veldedig sosialt tiltak.

Bedrer livskvalitet

Valget hadde falt på Parkinsonsforeningen. Grunnen til det er at foreningen arbeider for å ivareta medlemmenes interesser og legge til rette for at alle som er berørt av denne sykdommen skal kunne fungere og ha god livskvalitet.

– Jeg kan love at pengene vil bli brukt til målrettet innsats for våre medlemmer, til de som trenger ekstra støtte for å komme i brukbar form, kvitterte Viktor Iversen for gaven. Iversen er leder av Nord-Trøndelag Parkinsonforening.

Hard sykdom

Parkinsons sykdom rammet nervesystemet og forekommer hos mellom 100 og 150 per 100.000 innbyggere. Hos mange starter sykdommen med skjelving, hos andre med stivhet og langsomme bevegelser i en arm eller et ben. De som har levd lengst med sykdommen, eller har hatt en ekstra tøff utvikling, kan ha store problemer med å fungere i hverdagen. Noen er hjemme og noen er på sykehjem. Trening må til for å opprettholde funksjonsnivået best mulig.

– Felles for alle er at de har problemer med å benytte seg av tilbudene i foreningen. Dette ønsker vi å gjøre noe med. En del av pengene vi nettopp har fått fra Odd Fellow skal brukes i dette arbeidet, sier Viktor Iversen.

Mestring viktig

I foreningens siste medlemsblad utdyper han hva et variert treningstilbud betyr for denne sykdomsgruppen.

– Jeg har stor tro på at god fysisk form bidrar til det gode liv. Derfor er muligheten man har for å ha en treningsform man mestrer viktig. Foreningen har fokusert på dette, og mener nå å ha et rikt tilbud til medlemmene. I alle kommuner gis muligheter til behandling og trening hos fysioterapeut etter henvisning fra lege. Det er etablert flere treningstilbud, som varmebasseng, sang, rytme- og bevegelsestrening og stemme og stemme- og taletrening.

Nevrologer og likepersoner

Foreningen har lagt bak seg at aktivt år, og godt inne i 2017 vektlegges arbeidet med å stå på for godt behandlingstilbud. Det betyr å jobbe opp mot og påvirke både kommuner og spesialisthelsetjenesten. Stikkord er blant annet rehabilitering, tilgang på nevrologer og annet fagpersonale og oppfølging i kommunene.

Likepersonarbeidet er et annet område det arbeides med. Foreningen har skolerte likepersoner som står klar til å svare på spørsmål og veilede, spesielt de son nylig har fått diagnosen.

Sosiale treff

Som alle foreninger arrangerer også Parkinsonforeningen faglige og sosiale treff der medlemmene får treffe andre i samme situasjon.

– Dette er en viktig del av arbeidet, fremhever Iversen.

– Uansett hvor lenge en har hatt sykdommen og hvordan formen er.