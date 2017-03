Politiet måtte oppsøke privatfest

Klokken 22.47 fredag kveld fikk politiet melding om feststøy fra en privatbolig i Verdal sentrum. Politiet valgte å ikke rykke ut til stedet umiddelbart, men fikk en ny melding om feststøy klokken 23.18 fra samme sted.

- Da var det mye hyling og skriking, og vi sendte en patrulje dit. De konstaterte at festen var under oppbrudd, og at folk var i ferd med å forlate stedet. Da ble det også ro på stedet, sier operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt.