Sloss utenfor utested

Klokken 01.40 natt til lørdag fikk politiet melding om at tre ikke navngitte personer var involvert i et tilløp til slåssing utenfor et utested i Levanger sentrum. Politiet rykket ut til stedet for å bistå i situasjonen.

- Vi var på stedet tidlig og fikk roet gemyttene. Personene hadde blitt nektet adgang til utestedet tidligere på kvelden, og det virket som om det roet seg selv uten videre innsats fra politiet, sier operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 01.58 måtte politiet igjen rykke ut til sentrum i Levanger etter nye meldinger om slåssing utenfor et utested.

- Patruljen reiste dit, men da var det rolig på stedet. Vi prøvde å nøste litt i saken for å finne ut hva som hadde skjedd, og en person ble gitt pålegg om å forlate sentrum etter å ha vært involvert i noe slåssing, sier operasjonsleder Ole Tuset.

Den bortviste mannen i slutten av 20-årene fra Verdal vil nå også bli utestengt fra utestedet på grunn av gjentatte ordensforstyrrelser.