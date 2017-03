Mannssonglagets medlemmer ble hedret

Levanger mannssonglag hadde årsmøte den 20. februar og årsfest den 25. februar. Her følger deres årsberetning.

I 2016 har styret bestått av formann John Grønli, nestformann Odd Joar Røthe, sekretær Hans Vist, kasserer Magnar Heir, og styremedlemmer Odd Arne Indal og Ivar Sagmo.

Kai Lennert Johansen har også dette året vært dirigert. Dette har han utført på en inspirerende og humørfylt måte.

Medlemstallet er stabilt ca. 60 sangere, men det er helt avgjørende for fremtidig aktivitet at koret kan rekruttere nye sangere.

2016 har ogsåvært et bra år for koret. Det har vært særdeles godt oppmøte på konserter og øvelser.

Koret fikk den 28.01.2016 utdelt Kulturprisen for 2015 på Levanger Videregående skole.

Under fakkelnatta på Marsimartnan 26.02 hadde vi tablå som så mange ganger tidligere og i lavvoen hadde vi ansvar for salg og musikk. Koret var med i 17. maiarrangementet på tradisjonelt vis med deltagelse i borgertoget og påfølgende sang på torvet. Koret sang på sykehuset nasjonaldagen.

I dagene 23. – 26. juni var koret på tur til Krakow. Der hadde vi konsertert sammen med Levanger Kammerkor og et lokalt kor. Koret la ned en stor dugnadsinnsats med rigging av tribune og scene til Ronja – røverdatteroppsettingen - i Munkeby kloster. Den 16.10. sang vi under gudstjenesten i Levanger Kirke. Den 5. november deltok koret på KORINT-cup i Steinkjer. Dirigent og kor fikk hederlig omtale for sin formidlingsglede.

Året store opplevelse var Julekonserten 11. desember i Levanger Kirke sammen med Levanger Musikkforening. Med verdensstjernen Marita Kvarving Sølberg som gjestesolist, ble konserten en av de beste julekonsertene vi har hatt. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra publikum og god omtale i media.

Koret har også sunget på Breidablikktunet og Breidablikk, Okkenhaug, samt flere ganger på Magneten.

Koret hadde sin tradisjonelle årsfest den 25. februar. LMS delte ut utmerkelser for godkjente sangerår. 5 år: Utmerkelse til Trond Nordal, Morten Holmlimo og Helge Øyan. 10 år: Terje M. Skjei, John Grønli, Rolf Gaarde og Sten Åke Franson. 15 år: Arild Buran og Georg Brabrand. Den Gyldne Lyre for 25 sangerår ble tildelt Magnar Heir og Den Gyldne Lyre med stjerne for 35 sangerår ble tildelt Terje Veimo.

Følgende fikk utmerkelse fra Norges Korforbund: Odd Arne Indal for 25 år som aktive sanger, Erling Thorhus for 40 år som aktiv sanger og Leiv Ramfjord og Helge Skjærpe for 50 år som aktiv sangere.