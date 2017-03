Ansatt fikk strøm i seg

I 22.30-tiden søndag kveld fikk politiet melding om at en ansatt ved et spisested i Levanger hadde fått strøm i seg fra en arbeidsmaskin på kjøkkenet. Hun hadde blitt kjørt til sykehuset for en legesjekk, men det er foreløpig ukjent om hun pådro seg noen skader.

Kvinnen fikk strøm i seg fra en maskin eller et skap, og hendelsen skal undersøkes, ifølge politiet.

- Hendelsen blir meldt til Arbeidstilsynet slik rutinen er, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes ved Trøndelag politidistrikt.