Dette er status for skolene i Verdal

Stiklestad (nye) skole ble bygd i 1971. Skolen fikk påbygg mot skogen i 1989, og siste byggetrinn kom i 1997, med utbygget mot idrettsplassen. Antall elever skoleåret 2016/17 er 189. Med dagens prognoser vil skolen ha 161 elever i 2022.

Verdalsøra barneskole flyttet 1. januar 2012 inn i ny skolebygning. I tillegg til barneskolen består skoleanlegget av Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall (Ørahallen). Har cirka 337 elever og vil ifølge prognosene ha 280 elever i 2022.

Verdalsøra Ungdomsskole har 405 elever – prognosene fram til 2022 er 393 elever.

Vinne skole er en ren barneskole med 193 elever skoleåret 2016/17. Opprinnelig bygd som en 2-parallell skole. Skolens hovedbygning ble tatt i bruk i 1976. Nybygget som huser 1. klasse, en av 2.klassene og SFO ble tatt i bruk i 1997. I 2017 har skolen 193 elever og prognosene sier at dette reduseres til 157 i 2022.

Ørmelen skole startet som en 2-parallellers 1. -6 skole høsten 1974, og den ble videre utbygget til en 2-parallellers 1. -9 skole fra skoleåret 1977/78. Fra skoleåret 1994/95 ble Ørmelen skole en 1. -7. skole. Skoleåret 2016 – 2017 er det 284 elever ved skolen. Med dagens prognoser vil skolen ha 287 elever i 2022.

Garnes Oppvekstsenter ble bygget i 1978, og tatt i bruk i januar 1979. I 1998 ble 'nybygget', Inndal Bygdelags nye grendehus som er sammenbygd med skolen, innviet. Skolen gjennomgikk samtidig en stor ombygging og oppussing. Fådelt grendeskole, med 34 elever, mens barnehagen har 31 barn. Elevtallet vil gå opp til 52 elever i 2022.

Ness Oppvekstsenter har 61 elever i skoleåret 2016/17. Skolen er samlokalisert med Ness barnehage, og følger barna fra de er 1 år, til de går ut 7.klasse. Prognosene for Ness sier at det i 2022 blir 42 elever ved skolen. Skolebygningen er fra 1899. Ifølge en rapport fra Acron (2014) er gammelskolen i en slik stand og standard at det ikke vil være mulig å få bygd om denne til dagens standard.

Leksdal skole var tidligere oppdelt i to skolekretser, nord- og sør, men ble sammenslått til en da Sør-Leksdal skole ble nedlagt i 1997. Skolen har i dag 58 elever og vil holde seg stabilt fram til 2022 da det etter prognosene vil ha 57 elever. De fleste elever ved skolen tar i dag skolebuss til skolen. Dette på grunn av trafikkfarlig vei.

Vuku oppvekstsenter består av Vuku barnehage, Vuku barneskole, Vuku ungdomsskole og SFO. Ungdomsskolekretsen dekker i tillegg barneskolekretsene Garnes, Volden og Stiklestad. Vuku barneskole har per dato 105 elever. Elevtallet i 2022 har en prognose på 86. Vuku ungdomsskole har 139 elever skoleåret 2016-2017.

Volden skole. I Helgådalen er det opprettet en stiftelse «Helgådalen Montessori», og denne stiftelsen søker våren 2017 Utdanningsdirektoratet om å få starte opp en Montessori-skole i Helgådalen fra 2018 for opptil 40 elever. I dag går det 28 elever ved skolen, og prognosene er 18 elever i 2022.