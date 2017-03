Inviterer til pressediskusjon på Falstad

- Medias rolle er i stadig endring. I dag kan alle kalle seg journalister, opprette eget nettsted og formidle nyheter, selv uten den faglige tyngden. Er dette krise, eller åpner det seg nye muligheter? spør direktør ved Falstadsenteret, Christian Wee.

Dette er blant spørsmålene som skal diskuteres når Harald Stanghelle kommer til Falstadsenteret torsdag 16. mars.

- Under press

I samtale med Innherred-redaktør Roger Rein og statsviter Espen Leirset bringes temaet «Ny vår - eller slutten for den kritiske journalistikken?» på banen.

«Den uavhengige, kritiske journalistikken er under press. Sosiale medier og andre digitale nyhetsfora utfordrer etablerte, seriøse nyhetskanaler i kampen om å formidle nyheter», skriver Falstadsenteret på sine hjemmesider.

- Dagsaktuelt

Direktør Christian Wee mener temaet er veldig dagsaktuelt med tanke på framveksten av en annen type journalistikk.

- Dette er ikke et foredrag med to strek under svaret, og vi ønsker gjerne at publikum bidrar i diskusjonen, sier Wee.

Nærmere 20 påmeldte

Dette er det første foredraget på Falstadsenteret i år, og nærmere 20 personer har allerede meldt seg på.

- Det er sjeldent at så mange melder seg på i forkant, så det ser ut til å bli bra med folk på torsdag, sier direktøren.