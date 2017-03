Mekking i hans eget Mekka

En 1987-modell Volvo 740, ribbet for inventar og med et ledningssurr av en annen verden i bagasjerommet. I hvert fall for uinnvidde.

– Det er ikke så vanskelig, jeg har kontroll, beroliger Anders Lynmo fra Skogn.

Rev ut alt

Bilen som 21-åringen fikk tak i for en stund siden startet ikke da han tok over den, og langt mindre gjør den det i dag, men utpå våren ser du den trolig sladdende rundt i Verdal motorsenter i Inndal.

– Det var mye uoriginalt i bilen, og koblinger der noe var fra andre bilmerker og noe var Volvo. Så jeg rev ut alt sammen og skal få inn mer originalt, sier Lynmo.

Inspirert av Trygg Trafikk

Den store bilinteressen er egentlig ikke så kjempegammel. For tre-fire år siden ble han invitert med på Trygg Trafikks Kjør for livet-tilbud. Det ga så stor mersmak at han ble hektet på bil, ikke bare å kjøre, men også å mekke bil.

Nå har Anders okkupert moren og farens garasje, og bak i garasjen er det inngang til et lite hobbyrom. Når Innherred kommer innom holder han på med en hovedstrømbryter til bilen, slik at han om nødvendig kan koble av all strømmen med en enkelt vridning.

– Det kan være greit for eksempel hvis bilen ruller rundt, forklararer Lynmo.

Hjelper til på hytta

Tilbakebetalingen får foreldrene blant annet i form av at han for tiden hjelper dem med å sette opp et anneks på hytteeiendommen i Haukåa i Verdal.

– Helgene i det siste har gått med til det, så da har bilmekkingen blitt hensatt til ettermiddagene i ukedagene, sier den motorinteresserte skogningen.

Mandag startet han dessuten i jobb som kjøttskjærer på Grilstad i Åsen. Dermed blir det heretter jobb fra sju til tre og bilmekking på ettermiddagene for den ivrige 21-åringen.

– Jeg tar toget på jobb, sier Anders Lynmo.

– Ikke bil?

– Nei, ingen av de to bilene jeg har er registrert, forklarer han.

Vil kanskje registrere

Utenfor garasjen står en rød Volvo 945, eller rettere sagt er bare skallet en Volvo 945. Inni er det deler fra en grå Volvo sedan, den første bilen Lynmo fikk tak i, da han var 18 år gammel. Delene fra den er brukt til å sette sammen 945-en.

– Jeg har litt lyst til å få registrert den bilen, så jeg har en bil å kjøre på vanlig veg med. Men det er helt andre krav til biler på offentlig veg enn på bane. Det er krav der også, men helt annerledes. Så det vil være en liten jobb å gjøre den mulig å registrere.

Kraftige saker

Den svarte 740-en vil nok under alle omstendigheter bli en ren banebil.

– Den kommer til å gå godt når jeg får den ferdig. Da skal jeg kjøre drifting med den på bane. I Inndalen, og kanskje i Mo i Rana.

Drifting er altså sladding, og langt fra noe råkjøring i stor hastighet.

– Drifting er kult, og jeg lengter allerede litt til lukta av svidd gummi.

Volvo 740-en har 16 ventiler, 437 hestekrefter og en 2,3-liters motor som garantert vil gi bra trøkk rundt på banen.

Havna Racing

Anders Lynmo profilerer motorgjengen Havna Racing, en gruppe på rundt åtte bilinteresserte unge voksne, som møtes i blant og ellers utveksler mye kunnskap rundt bil og mekking.

– Jeg er ikke blant sjåførene deres ennå, men reklamerer for dem. Og noen av dem har vært til stor hjelp for meg og bilinteressen min, skryter Lynmo.

– Hva er planen videre fremover?

– Målet er å få bilen ferdig til midten av mai. 18. mai starter årets vårtreff i Verdal motorsenter, og da vil jeg gjerne få testet den. Det viktigste først blir å få start på bilen, og så får jeg se videre om jeg får bygget inn et veltebur og en brannvegg bak seteryggen i baksetet.

Alle kan se ham

Under vårtreffet 18. til 21. mai blir det både drifting, gripkjøring, breisladd og utstilling i Verdal motorsenter. Til sammen er det avsatt 23 timer med asfalttid for frikjøring i senteret. Det blir også en rekke kåringer i ulike kategorier, og leketilbud til barna slik at det blir en skikkelig familiedag for motorinteresserte. Og Havna Racing står allerede på utstillerlista.

– Hva tror du bilen din er verdt den dagen du har den helt ferdig til bruk på motorsportbanen?

– 30.000-40.000 kroner kanskje. Jeg vet ikke, men det bør jeg kunne få for den hvis jeg selger den.

Men om han i det hele tatt selger den er ikke godt å si. Uansett vil verdien aldri i verden stå i stil med alle arbeidstimene som er lagt ned.

– Det er ikke så viktig. Dette er hobbyen min, og den gir meg utrolig mye moro.