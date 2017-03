Mandag morgen/formiddag er det strømbrudd i Verdal sentrum. Samtidig er nettsidene som informerer om strømbrudd og feil hos strømleverandør NTE nede, noe som gir de mange meldinger om feil og spørsmål om situasjonen.

- Vi har fått beskjed om at det er noe feil med kabelavgang, men vi har ikke mer info ennå. Strømbruddet gjelder i Verdal sentrum, og vi håper at det rettes snart, sier kundesenteret ved NTE Nett AS klokken 09.30.

Få minutter senere kom strømmen tilbake, og feilen virker å være rettet. Strømmen var borte i om lag en halvtimes tid på morgenkvisten.