Har ankommet Italia

Levanger ungdomsskole er med i et internasjonalt prosjekt som heter «Global Buddies» gjennom eTwinning. Dette er en digital plattform for medarbeidere i skolen som gir dem mulighet til å være en del av et europeisk læringsfellesskap.

– Ideen i prosjektet er at hver skole som deltar, har sin «Travel Buddy» som besøker de ulike skolene som er med i prosjektet. Gjennom «øynene» til disse får da elevene innblikk i dagligliv og kultur i samarbeidslandene, skriver skolen i en pressemelding.

Økt forståelse

Målet er økt kulturforståelse, og selvsagt også forbedre språkkunnskap, muligens også få litt forståelse for språket i samarbeidslandene.

– Dette prosjektet er bygd på ideer om å knytte forbindelser mellom ungdommer i alle land i verden. Vårt prosjekt omfatter bare Europa, informerer skolen.

Det er valgfaget Internasjonalt samarbeid deltar i dette prosjektet.

–Vår «Travel Buddy» er en torsk (elevene valgte det som typisk norsk), og han har fått navnet Harald. Elevene har opprettet facebook-konto, og Instagram-konto for Harald, og de har også laget hjemmeside, skriver skolen i en pressemelding, og fortsetter:

– Harald var på tur til Italia i vår/sommer, og da han kom tilbake, fikk vi forespørsel om vi var interessert i en klasseutveksling med skolen i Italia.

Opphold i en uke

Levanger ungdomsskole har takket ja til elevutveksling med Italia der valgfagsgruppa (9. trinn) reiser til Italia på besøk og skal bo i vertsfamilier.

Elevene reiste natt til søndag 12. mars og skal være en uke.

– Skolen og elevene får gjenbesøk fra Italia i mai. De italienske elevene vil da bo hos våre elever. Skolen og vertsfamiliene organiserer et program for oppholdet, informerer Levanger ungdomskole.