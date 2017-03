Kvinner vil ha Norske Skog

Ifølge økonominettavisen e24.no står Norske Skog på topplisten over kvinnelige aksjeeieres førstevalg. Det viser ny statistikk for 2016 fra stiftelsen AksjeNorge. De fleste nordmenn som eier aksjer eier for øvrig bare aksjer i ett selskap på Oslo Børs, men utviklingen går mot at flere eier aksjer i flere selskaper enn tidligere. Mens opp mot 60 prosent av norske aksjeeiere bare eide én aksje tidligere, eier nå 45 prosent av alle private aksjonærer aksjer i flere enn ett selskap.

Statoil

DNB

Norsk Hydro

Orkla

Telenor

Yara

Gjensidige

Storebrand

Norske Skog

REC Silicon

Menn foretrekker imidlertid følgende aksjer som sine ti mest kjøpte aksjer: Statoil på topp foran Norsk Hydro, Telenor, DNB, Gjensidige, Orkla, Yara, REC Silicon, Storebrand og Marine Harvest.

– Jeg tror det har begynt å gå opp for flere yngre at vi lever i en tid med historisk lav rente, hvor vi må ta aktivt grep om vår egen langsiktige sparing for å sikre avkastning over tid, sier daglig leder Lene Refvik i stiftelsen AksjeNorge til e24.no.