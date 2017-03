Mer optimistiske arbeidsgivere

– Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Hun refererer til ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer som viser at norske arbeidsgivere forventer en økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal i år.

– Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.

Tror på oppbemanning i Midt-Norge

I fjor mente én av fem arbeidstakere i Midt-Norge at det var stor fare for at de vil bli rammet av nedbemanning. Nå viser en ny undersøkelse at arbeidsgiverne i regionen planlegger å oppbemanne. Grunn til optimisme, mener Solveig Finboe, regiondirektør for Manpower i Midt- og Nord-Norge.

Arbeidstakere i Midt-Norge har fryktet nedbemanninger. I fjor svarte én av fem arbeidstakere i regionen at faren var stor for at de ville bli rammet av nedbemanning. Like mange mente faren for nedbemanning hadde økt de siste 12 månedene.

– Andelen som forventet nedbemanning i Midt-Norge var dobbelt så høy som i Troms og Finnmark, hvor kun én av ti fryktet nedbemanning. Bare på Sør-Vestlandet var frykten for nedbemanning større, sier Solveig Finboe

Mest optimistisk i nord

Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i fjor har ansettelsesforventningen steget i seks av ni observerte sektorer og fem regioner.

Mest optimistiske er arbeidsgivere i Nord-Norge, men optimismen er også gryende på Østlandet og Sør-Vestlandet.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på 3 prosent. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.