Reality-debuten endte med stavbrekk og tap

Denne uka startet serien Camp Grasrot på Norsk Tippings Facebook-side. I forbindelse med innspillingen av den nyeste Camp Senkveld-serien på TV2 ble det også laget en utgave der ti utvalgte ildsjeler fra hele landet konkurrerer i liknende øvelser på to lag ledet av Thomas Numme og Harald Rønneberg.

Kan vanke 20.000 til FMS

Laget som til slutt vinner sammenlagt får 100.000 kroner på deling, der hvert av medlemmene på lagene har valgt seg ut en grasrotmottaker som dermed får 20.000 kroner.

På laget til Numme er Morten Moe (27) en av deltakerne, og skulle Nummes lag vinne Camp Grasrot vanker det 20.000 kroner til Foreningen mot stoff Innherred fra verdalingen.

Moe forteller at han tilfeldigvis kom over en invitasjon til å bli deltaker en sen kveld (...) og litt i ørska sendte han inn en søknad. Noen dager senere kom det en telefon om at han var en av de ti utvalgte, blant rundt 1.500 som hadde lyst til å være med.

Stor opplevelse

Dermed bar det til Rjukan og Gaustatoppen i midten av januar, der konkurransen ble spilt inn i løpet av ei helg.

– Det var artig bare å få være med. Vi fikk dekket reise og opphold, og møtte også kjendisdeltakerne i TV-serien før opptakene våre, sier Morten Moe.

Hvordan det gikk har han naturlig nok ikke lov til å si noe om, men starten ble slett ikke den beste. I den første episoden som ligger ute, konkurrerer lagene i tandem-skigåing. Morten Moe brakk staven omtrent før de var i gang, og laget hans endte opp med å tape med sju minutter for det andre.

Trodde det var bli-kjent-tur

Selv har han imidlertid en god forklaring på lusetempoet de tok seg gjennom løypa på:

– Thomas og jeg hadde med oss hver vår kvikklunsj på innerlomma som vi gjerne ville dele med de andre på laget i de fine omgivelsene da vi først skulle ut på skitur. Skitur uten kvikklunsj er jo ingen skitur, og vi trodde egentlig det var en bli-kjent-tur. Overraskelsen var derfor stor da vi fikk høre at de hadde tatt tiden på oss. Vi skulle nok heller ha spist kvikklunsjen etter at vi passerte målstreken, konstaterer Morten Moe etter den første konkurransen.

Til tross for 0-1 etter en øvelse har imidlertid ikke verken Moe eller lagkompisene mistet troen på at det hele kan snu. Til sammen skal det konkurreres i fem øvelser. Nye episoder legges ut på Norsk Tippings Facebook-side i tiden fremover, og tirsdag kom en ny episode der konkurransen var døv-, stum-, blind-stafett. Heller ikke der gikk det vegen for laget til Morten, men fortsatt er det langt fra avgjort.

Mange seere

Som man kan se av videoen på Norsk Tippings Facebook-side var det ganske kaldt i området da serien ble spilt inn. Men et tosifret antall minusgrader la slett ingen demper på verken innsatsen eller idrettsgleden hos de to lagene.

Da gjenstår det bare å se om Morten Moe og lagkameratene på Team Thomas slår tilbake.

124.000 personer har til nå sett episode nummer 1, og uansett hvordan det hele ender har verdalingen satt sine spor i idrettshistorien: Hvor var du da Moe brakk staven?