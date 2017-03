Satt for lenge på do på treningssenteret

Det ble en litt for lang visitt til toalettet for en mann som skulle trene ved et treningssenter i Levanger rundt midnatt mandag. Mannen tok en tur på toalettet etter trening, men fant et tømt og øde treningssenter da han kom ut rundt klokken 23.30. Senteret stenger for øvrig klokken 23, og dørene var låst. Dermed trengte han hjelp for å komme seg ut.

- Vi fikk melding om hendelsen klokken 23.44 via vaktselskapet. Mannen hadde vært på do og blitt låst inn, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved Trøndelag politidistrikt.

Vaktselskapet tilknyttet treningssenteret ble oppringt og sendte ut en vekter for å låse opp for mannen, som etterpå fikk reise hjem.