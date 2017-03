Vil styrke heiagjengen

Levangers unge sanitetsforening (LUS) inviterer alle interesserte til et uformelt og åpent møte, «Bli dus med LUS», torsdag 16. mars i kantina på Staup.

– Alle sanitetsforeningene i landet jobber med samme formål; vi skal bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Det gjør vi gjennom frivillig aktivitet, spesielt rettet mot kvinner, ungdom og barn, skriver leder i LUS, Annikken Kjær Haraldsen, i en pressemelding.

Nytt styre i den unge saniteten De gode aktivitetene og tiltakene videreføres i 2017.

Hun mener nye medlemmer vil bringe med seg erfaringer og kunnskap, kanskje har de nye ideer til hva sanitetsforeningen kan gjøre i Levanger. Kjær Haraldsen ønsker også passive medlemmer velkomne:

– I LUS kaller vi dem for Heiagjeng! Det er veldig godt for et styre å vite at vi har en Heiagjeng med på laget, sier hun, og legger til at hun har fått spørsmål om alt fra om folker for gamle til å bli med, til om foreningen kun er for kvinner.

– Selv om vi er en ung forening har vi bra spredning på alder blant våre medlemmer. Vi har medlemmer i alderen 20 til 65, mest kvinner og noen menn, sier Kjær Haraldsen.

Som frivillig organisasjon trenger LUS medlemmer som blir med på faste aktiviteter, bidrar en gang i blant eller de som for eksempel blir med en gang i året på arrangement.