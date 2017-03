Frykter for kirkegjengernes sikkerhet i Åsen

Karl Bakken har sendt en epost til Levanger kommne der parkering ved Åsen kirke tas opp.

«Det er en kjensgjerning at det ved menighetshuset, kirken og samfunnshuset er stor mangel på parkeringsplasser. Dette resulterer at det ved begravelser og lignende parkeres langs riksveien.», skriver Bakken i eposten.

– Må åle seg fram

«Dette medfører at barn og voksne må «åle» seg frem mellom parkerte biler og trafikken på veien. At det før eller senere oppstår en uheldig situasjon, er vel kanskje ikke til å unngå. Men det er et håp at ansvarlige myndigheter løser problemet på en tilfredsstillende måte.», fortsetter han.

Bakken oppfordrer Levanger kommune og Statens vegvesen å samarbeide om en god løsning før det skjer en ulykke.