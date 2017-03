Hva er Verdals beste friluftsområde?

Verdal kommune skal kåre det beste friluftsområdet i kommunen. Vinnerområdet får en kommunal påskjønnelse, og blir tilgodesett med fin omtale i neste utgave av NAF-boka. Under følger en presentasjon av kandidatene. Du kan avgi din stemme ovenfor.

Elve- og strandpromenaden, inkludert Trones

Tekst og foto: Bjørn Erland Søderstrøm

Elvepromenaden er en utrolig fin sti som går mellom Verdal sentrum og Troneshalvøya. Dette er en perle for alle som ønsker å være i bevegelse i sentrumsnære omgivelser.

Stien er tilrettelagt slik at alle kan benytte den til bevegelse og rekreasjon, her kan du gå, sykle, løpe og/eller trille med både vogn og rullestol. Stien går langs Verdalselva og en liten del av Trondheimsfjorden, et område som er kjent for sitt rike fugleliv. Langs stien er det lagt til rette for kvile, benker er satt ut med tanke for dette

Noen plasser er det også mulighet for å tenne bål, her kan man grille mat samtidig som man nyter stillheten og den nydelige naturen. Foruten å oppleve det rike fuglelivet her, kan man også være så heldig å se både oter som leker seg i vannet og fisk som vaker i den blikkstille elva. En kveldstur langs stien er noe alle bør få med seg, å se solnedgangen fra Verdalselvas utløp er bare magisk.

Lyset, fargene og stemningen er som et levende maleri, det må bare oppleves. En tur langs denne stien, uansett vær og føreforhold, er en investering i trivsel og helse. Bedre medisin for kropp og sjel kan man ikke få. GOD TUR!

Volhaugen

Tekst: Arne Okkenhaug. Foto: Gerd Karin Grønn, Marius Enes og Roger Lehn

Skogområdet Volhaugen strekker seg fra Bjørga i vest til Leksdalsvatnet i øst. Går vi nordover kommer vil til Marsteinsvola hvor vi møter nabokommunene Inderøy og Steinkjer. Her er utsikten formidabel, visstnok skal en på klare dager kunne se ikke mindre enn 13 kirker fra toppen!

Området er i stor grad preget av aktiv bruk, i eldre dager i form av setring, i dag gjennom et aktivt skogbruk. Men, du finner også mindre, litt utilgjengelige områder hvor naturen lever sitt eget liv.

Volhaugen er et populært område for trim og rekreasjon gjennom hele året. Så fort snøforholdene tillater det, sørger Verdal Orienteringsklubb for fine løyper fra Husby, Solberg og Skjørholmen opp til Skihytta, hvor flere hundre kan være innom kiosken på topp vinterdager.

På sommerstid byr Volhaugen på et rikt nettverk av stier, som flittig benyttes av trimmere av alle slag. Noen stier er merket, andre ikke, men det foregår jevnlig arbeid med å forbedre merkingen. Sommer og høst er også plukking av bær og sopp en aktivitet som trekker mange til Volhaugens skattkammer.

I løpet av 2017, vil Volhaugen bli enda lettere tilgjengelig for de som ikke er lokalkjente. Da gir Verdal Orienteringsklubb ut et turkart som dekker hele området, også nordover i nabokommunene. Da vil forhåpentligvis enda flere kunne få glede av Verdals nære bymark.

Markaområdet og Tjelderdalen

Tekst og foto: Erik Stiklestad

Leksdal skianlegg og Tjelderdalen ligger 15 km fra Stiklestad kirke.

Her finnes et svært variert turterreng, fra lune skogkledde daler via åpne fjellområder til topper med fantastisk utsikt. I området finnes også mange gode ørretvann der kilosfisk ikke er uvanlig. Skianlegget består av en moderne skistadion med lysløyper, skileikbakke, gapahuker og skihytte.

Gratis parkering, ved og lån av akebrett/matter. Skihytta er åpen hver søndag i skisesongen, og er også et egnet kurs eller selskapslokale. Med løypemaskin prepareres det mange mil med skiløyper innover fjellet. 5km fra skistadion ligger den fantastiske Fånetthytta, som er åpen for alle besøkende hver helg hele skisesongen. Salg av kioskvarer og vaffel. Gratis utlån av isfiskeutstyr til bruk på det fiskerike Fånettvatnet.

Hele området er godt tilrettelagt med skiltede turstier, sykkelveier og skiløyper. Det er utplassert informasjonstavler på skistadion og ved innkjøring til Tjelderdalen. I tillegg er det plassert ut kart på sentrale lokasjoner, slik at det er lett å orientere seg.

Malsådalen

Tekst og foto: Joar Olav Nessemo

Malså gruver ligger i Malsådalen, en sidedal til Helgådalen i Verdal kommune, og ikke langt fra øvre Ogndal i Steinkjer kommune.

Det går ei malmåre fra Gaulstad og Mokk i Ogndal i sør-vestlig retning gjennom Malsådalen med ei gren til Skjækerdalen i Verdal kommune. I malmårene er det flere metaller, men det skiller hvilke metall som en lettest å smelte ut av malmen. I Gaulstad og Malsådalen ble det utvunnet kopper, i Skjækerdalen nikkel.

I 1770-årene tok Gaulstad og Mokk gruver skjerp i Gruvestuberget og Malsådalen. Utover 1800-tallet var det kjøpmenn fra Trondheim, A. Finne og bergmannen Anton Sophus Bachke m.fl., som drev gruvedrift her inne. 1875 var et merkeår, da ble det metriske system innført i Norge. I Malsådalen kom engelsk kapital inn i bildet, og to smelteovner ble bygd. I årene som fulgte var det stor aktivitet, men i begynnelsen av 1880-årene ble driften lagt ned.

Like etter 1900 kom grosserer Thorvald Røstad fra Moss inn i bildet. Lokal kontaktperson var John E. Grunden. Da ble det tatt prøver mange steder i distriktet.

I tidsrommet 1914 til 1918 var Sulitjelma Gruver investorer i Malså gruver og Åkervoldgruva. Det er den perioden som er mest kjent. Den 20. februar 1917 skjedde ei dødsulykke i Fiskløyssynken da den svenske ungdommen Carl Magni Pettersson fra Småland traff på en blindgjenger (udetonert dynamitt) med pressluftboret. Med bakgrunn i denne ulykken skrev Hans Rotmo «Malsåspelet».

Hvordan komme til Malså Gruver? Ved Volden tar man av fra fv. 757 etter kommunevei 3 km til Seter, der det er bomvei (kr. 40,-) og en kan kjøre videre 9 km etter en skogsbilvei til parkeringsplass i Sagdalen. Derfra er det ca. 2 km å gå i lett terreng langs den gamle gruveveien. Inne i gruveanlegget bygde Ulvilla Kultursmie på oppdrag fra friluftsnemnda i Verdal kommune et eldhus i 1992. Dette huset er nå under restaurering.

I 2016 ble det stiftet en frivillig organisasjon med navnet Malsådalens venner som har til formål å legge til rette for at skoleklasser og folk for øvrig kan gå en kultursti og studere historien selv. Det blir oppsatt informasjonstavler ved hustufter, gruveganger og andre spor etter gruvedriften. Bløte myrer kavl-legges, bruer og utedo bygges og sittegrupper plasseres på strategiske plasser. På den måten kan folk selv bestemme når det passer å ta en tur til Malså gruver.

Det er mange muligheter for folk å utvide områder å besøke når en først er inne i Malsådalen. Gruvestueberget, «bjønnhiet», Sagvoldhaugen seter med Svorkmo-steinen, Finnegruvene og Utsikten-området er alle i området innenfor parkeringsplassen. Det er merket løype til Mokk gård, og til Skjækerdalshytta som eies av Turistforeningen og ligger i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

Seterfjellet

Tekst og foto: Andreas Trefjord

Seterfjellet er vakkert, vilt, variert og vidunderlig i Verdal!

Søker du ro i sjelen? Søker du fantastisk natur? Søker du det beste rypeterreng som finns? Søker du lettgodt terreng? Søker du himmelsk utsikt? Søker du behagelige skiturer? Søker du råe naturopplevelser? Søker du etter høstens gull, molta? Søker du dyreliv, fugleliv og rik flora? Søker du vill natur kombinert med merket løype? Søker du isfiske både i form av matauke og storfisk? Søker du etter fotomuligheter? Søker du friskt fjellvann enten i form av bekk, tjønn eller foss?

Alt dette finns i Seterfjellet enten vår, sommer, høst eller vinter. Forskjellig opplevelser til de ulike årstidene, men alle fantastiske på sitt vis. Fjellet er lett tilgjengelig fra Vera som ligger på 360 meter. Toppen av Seterfjellet stiger opp til nesten 800 meter over havet, og her har du utsikt til både de norske og svenske Skjækerfjellene. Utrolig lettgått når du har kommet litt opp fra det store myrdraget som ligger ned mot Vera.

Det finnes ikke noe vakrere, villere, varierte eller vidunderligere fjellområder i Verdal!

Kverndalen

Tekst og foto: Bjørnar Aksnes

Kverndalen ligger midt i Verdal kommune. Vassdraget Kverna løper ut fra Kvernsjøen i øst, fylles opp med små og store bekker fra de vidstrakte dalsidene som danner Kverndalen, og ut i Inna og Verdalselva rett øst for Vuku. I nordvest ruver Hyllfjellet som Kverndalens majestet.

Området ligger mellom Veresfjellet og Sandvika i øst, Helgådalen i nord, Vuku i vest og Inndalen/Sul i sør. Det er på nærmere 70 km2, og består i all hovedsak av uberørte fjell, vidstrakte myrer, urskog og blinkende fjellvann. Selv om området er uberørt, er det lett tilgjengelig fra mange steder i kommunen via gamle hesteveier og merkede eller godt synlige stier. Her er det kort vei inn i villmarken.

Området er et eldorado for friluftsliv. Her kan man finne roen gjennom lange gåturer eller skiturer, toppturer til Hyllfjellet, Heggjavola, Sognavola med flere, eller bare nyte og oppleve den vakre naturen der den er. Kverndalen er kjent som svært godt område for rypejakt, og siden det er statsallmenning er den tilgjengelig for alle. Her er det er mange små og store vann med godt fiske, og med fisk av svært god kvalitet. Dette skyldes blant annet et møysommelig kultiveringsarbeid utført av ildsjeler gjennom mange år. I tillegg er Kverndalen et av de beste tipsene for bærplukking, og særlig molta kan i gode år farge myrene oransje.

Sandvika/Bellingen

Tekst og foto: Tore Haugmark

Fra en romslig parkeringsplass går du i et relativt flatt og lettgått terreng, preget av myr og fururabber, mellom Storbellingen og Skillevatnet.

God utsikt i alle himmelretninger fra Juldalshøgda. Det er merket sti over til Vera. Vinterstid er det tidvis oppkjørte løyper hvor Gamma ved Søre Vassdalstjønna, nord for Nordbellingsvollen, er et populært turmål.

Ved Storbellingen finnes mange fine muligheter for en rast. Sommer som vinter er det gode fiskemuligheter rundt hele vannet. Verdalsbruket har ei utleiehytte i nordenden av Storbellingen.

Turistforeningen har overnattingsmuligheter i Finnvola.

Kråksjøen

Tekst og foto: Frode Strand og Verdalsbilder.no

Kråksjøen, ca 1 times gange fra P-plass i Ådalslia (5 kilometer). Kartblad 1722 II, Feren. Ta til høyre fra Jamtlandsvegen på Ådalsvollen, følg vegen opp Ådalsliene. Tydelig sti/veg fra P-plassen og helt frem til Kråksjøen. På vinterstid parkering på Ådalsvollen (7 kilometer).

Sommerhalvåret er det populært med sykling og vandring opp til Kråksjøen. Populært område for friluftsliv. Historiske kulturminner som oldtidsveier, samiske boplasser og setervoller.

Verdalsbruket A/S utleiehytte. Hytta er bygd i 2014, og er flyttet tilbake på samme sted som den gamle hytten som ble brent ned i krigens siste dager. Dyne og pute til 12 personer finnes i hytta. Utedo i uthuset, like ved hytta.

Båt i Kråksjøen, flytevest for 4 voksne (barnevester må medbringes). Motor kan benyttes i forbindelse med fiskestell. Garn henger i naustet. Det finnes flere gode fiskevann i området, og hytta er et flott utgangspunkt for småviltjakt. I en årrekke rundt forrige århundreskifte, lå det engelskmenn her som jaktet og fisket i området i lengre perioder av året.

Verdalsgrønningen

Tekst og foto: Snorre Johnsborg

Grønningen ligger som et stort blått øye med Lille Havren, Hermannsnasa og Færsvola i bakgrunnen.

Fra Snasa og gjennom Snasadalen snor Snasaelva seg med lun, kulper og fosser før den renner ut i Grønningen. I sør, langs kanten av Færsvola, har Glonka sitt utløp fra Grønningen. I vest, fra Jensåstjønna, snirkler Jensåsbekken seg mot Grønningen.

Fjellområdet rundt Grønningen er en naturperle og hører til de fineste i Verdal kommune, like vakkert sommer som vinter. Turen fra Kavelbrua i Inndalen til Grønningen (ca. 6 km) er en flott naturopplevelse. Det fikk mange oppleve sommeren 2016 da Grønnningen var et av målene for 10 på topp i kommunen.

For den som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv, er Grønningen-områdene utmerket.

Både Verdalsbruket og Fjellstyret i Verdal har utleiehytter der.