Kloakk flyter på gangsti i Levanger

En Innherred-tipser meldte onsdag formiddag om mye vann på gang- og sykkelstien ved Sundet nedenfor de såkalte ridehusblokkene i Levanger sentrum. Stien blir mye brukt av folk som skal til Levanger videregående og mot Moan-området.

Tipseren forteller at stien er ufremkommelig på grunn av nedbøren som har vært de siste dagene, og at det da flyter kloakk opp av avløpskummene. Vedkommende forteller videre at stien blir gjørmete når den begynner å tørke opp, og at kloakklukta da kjennes godt.

Avdelingsingeniør ved vann og avløp i Levanger kommune, Audun Johansen, forteller til Innherred.no at driftsteknikere har besøkt stedet onsdag ettermiddag.

- De har funnet ut at det er noe feil med ei avløpspumpe. Gangstien er dessuten veldig lav, noe kommunen har snakket om å utbedre. Vi vet derimot ikke hvorfor pumpa stopper opp, det er noe som har skjedd innimellom, men det er det driftsteknikerne skal se på nå, sier Johansen.