Mest støtte til Midtvinterdansen og Sjørock

Onsdag morgen kom meldingen om at fylkesråd May Britt Lagesen deler ut 1 260 000 kroner til friluftsspel og festivaler, og konstaterer at festivalfylket er i aksjon som aldri før.

- Det er utrolig artig å se den høye aktiviteten og entusiasmen på dette område i vårt fylke. Aldri har vi hatt flere søknader, og aldri har vi bevilget mer penger, sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur, sier Lagesen i en pressemelding.

Budsjettrammene på den enkelte søknad varierer mye; budsjettene er fra kr 80.000 til kr 7.965.000. Sammenlagt utgjør budsjettrammene i overkant av 40 millioner kroner.

Mest til Midtvinterdansen

For Levanger og Verdals del, er det Midtvinterdansen i Verdal som får mest støtte med sine 55.000 kroner. Marsimartnan får 20.000 kroner, mens Barnas lyskveld og Sjørockfestivalen i Ekne Småbåthavn får 25.000 kroner. Antallet søknader har økt fra 28 i 2016 til 33 i år, der fire representerer friluftsspel mens resten er festivaler. 10 har søkt om maksimumsbeløpet for årlige tilskudd, som er på 100.000 kroner. Fem har søkt om tilskuddsbeløp vesentlig høyere enn dette.

Samlet søknadssum for 2017 er kr 3.275.000. For fjoråret var beløpet på kr 2.440.000.

Fordeling av støtte for 2017: