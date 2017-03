Velger Ørin som knutepunkt

Nå går det mot ytterligere konkretisering av planene for et eget Silicon Valley i Verdal, ifølge Adresseavisen onsdag. De slår fast at Proneo er utvalgt som samarbeidspartner og base for Trøndelag i etableringen av kompetansesenter for digitalisering gjennom Toppindustrisenteret, også kalt Digital Norway. Ørin blir dermed regionalt knutepunkt for spredning av digital kompetanse, slik Innherred omtalte i november under Industriens dag i Verdal.

Dagens leder En utstrakt hånd som bør gripes tak i «Hvis dere vil, vil vi», sa Walter Qvam da han inviterte småbedriftsledere på Innherred til å bli med i toppindustrisenteret.

Lansert i november

- Verdal Industripark har gjennom flere tiår utviklet en kultur for innovasjon, og har demonstrert stor endringsvilje. Dessuten er responsen fra regionen stor. På workshopen som arrangeres torsdag har vi med et tyvetalls store og små bedrifter fra Namdalen i nord og til Trondheim i sør. Vi er sikre på at det er grunnlag for å arrangere flere lignende arbeidsøkter med deltakelse fra offensive bedrifter i Trøndelag, sier daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal til Adresseavisen.

Innherred omtalte planene i november i fjor, da styreleder Walter Qvam i Digital Norway - Toppindustrisenteret AS, lanserte Verdal som base for Trøndelag under Industriens dag.

– Skal vi få dette til å virke i virkeligheten må vi finne noen å samarbeide med. Hvis dere vil, så vil vi, sa Walter Qvam i sin tale.

Lars Petter Sjøvold, daglig leder i Røstad Entreprenør og leder av styringsgruppen av Kompetansekraft i Verdal, responderte nærmest på strak arm. Gjennom satsingen Kompetansekraft er de allerede rigget for å være partner og pilot for toppindustrisentreret.

– Når du utfordrer oss så tar vi imot dette. Dette skal vi få til, sa Sjøvold på direkten etter Qvams foredrag.

Blant Norges største

Ørin Industripark har en samlet omsetning på over sju milliarder kroner for sine bedrifter. Det gjør området til landets tredje største industripark.

Innherred kan få som egen filial av et toppindustrisenter Styreleder Walter Qvam ga et oppsiktsvekkende tilbud til næringslivet i området.

- I samspill med en rekke andre regionale partnere skaper Digital Norway med dette et "desentralisert Silicon Valley" her til lands, sier rådgiver Eirik Andersen i Digital Norway til Adresseavisen onsdag.

Toppindustrisenteret, også kalt Digital Norway, er et initiativ fra Walter Qvam, daværende leder for Kongsberg Gruppen. Ideen ble lansert under Arendalsuka 2016, og skal være et kompetansesenter for små og mellomstore bedrifter i Norge i digitaliseringsskiftet vi står overfor. 11 bedrifter står bak: Telenor, Kongsberg, DNV GL, Statoil, Aker, Schibsted, Yara, Ferd, Jotun, DNB og Wilhelmsen.