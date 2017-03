Venter stadig på overføring

Ifølge Trønder-Avisa har Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sendt to rettsanmodninger til Tyrkia og Latvia som en del av etterforskningen av IS-avhopperen, som først reiste til Syria og IS, før han hoppet av og reiste over grensen til Tyrkia. Der ble han overført til Norge, hvor han ble siktet for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS. Etterforskningen pågår stadig, og forsvarer Siri Langseth sier til T-A at det tar for lang tid.

- Det har gått for sakte med rettsanmodningene. Det har ført til et etterslep som er vanskelig å bli kvitt, sier Langseth til avisen.

33-åringen fra Verdal ble varetektsfengslet i fire nye uker under et fengslingsmøte i forrige uke. I februar ba han om å bli overflyttet til Trøndelag for å komme nærmere familien. Det åpnet retten for, men overflyttingen har foreløpig ikke blitt gjennomført eller fastsatt.

Forsvareren har nå bedt PST om å komme med en tilbakemelding på når overføringen kan forventes. Neste fengslingsmøte er satt opp 5. april, og rettssaken er forventet gjennomført til høsten.