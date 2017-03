Bilister på Ytterøy måtte vente på neste ferje

– Mine foreldre ble stående i køen, og jeg var spent på om de ble med eller ikke. De var heldigvis blant de siste som ble med, ellers hadde det vært lang tid å vente, forteller Kristin Holmen, som er bosatt på Ytterøy. Holmen har sendt oss bildene av køen ned til ferjeleiet på Ytterøy torsdag.

Hun skulle selv en tur innom butikken da hun ble oppmerksom på køen. Holmen, som selv er innflytter på Ytterøy, slår spøkefullt fast:

– Jeg er en av de få som ønsker meg bro da.

– Måtte dra hjem uten bil

Ytterøyning Kjell Olav Vandsvik er en av flere aktive på Facebook-gruppa Ytterøyferga Brukerforum. Flere på gruppa meldte torsdag om kø og bilister som måtte bli igjen på Ytterøy. Dette var et problem på minst to avganger.

– Kona ble stående i kø da hun skulle ta ferja som gikk halv tre (14.35, journ.anm.). Jeg har en i firmaet som måtte reise hjem uten bil for å komme seg hjem, forteller Vandsvik som driver Vandsvik mekaniske verksted på Ytterøy.

Etter det han kjenner til, sto det igjen minst åtte personbiler og tre-fire vogntog da ferja la ut fra Ytterøy fem over halv tre. Neste avgang, klokka 16.10, skal det ha vært en buss og flere biler som måtte stå igjen og vente på neste avgang.

Vandsvik viser til stor aktivitet på Ytterøy om dagen.

– Det er ganske bra trøkk på ferjesambandet i og med at det er mye bygging og tungtransport som går. Men i ettermiddag var det ekstremt sammenliknet med hvordan det har vært før, mener Vandsvik.

Økt aktivitet på øya

Vandsvik viser til bygging av ny skole, og mange nye kyllingfjøs. Det skaper mye trafikk.

Innherred har denne uka skrevet om foreldre og rektor ved Ytterøy barne- og ungdomsskole som ber kommunen se på tiltak på grunn av økt trafikk. De er bekymret for skolebarnas sikkerhet.

– For lita?

Vandsvik forteller at reserveferja har blitt brukt noen dager for å avlaste hovedferja til og fra Levanger.

– Den vil også ta noen turer framover. Jeg vet den skal ut mandag som kommer, og enda et par dager framover. Det store spørsmålet er derimot om økt aktivitet på øya gjør at en skulle hatt større ferje. Vi har tidligere sagt at den ferja vi fikk for ei stund siden, er for lita, sier Vandsvik.

Innherred var i kontakt med kaptein Marius Leirset på Ytterøyferja torsdag ettermiddag. Han kunne ikke uttale seg, og viste videre til driftselskapet FosenNamsos Sjø. Innherred lyktes ikke å komme i kontakt med selskapets talsperson.