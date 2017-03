Er prostitusjon et valg?

Levanger Soroptimistklubb arrangerer åpentmøte mandag 20. mars sammen med sammen med representant for A21 i Levanger og fortellerteateret «Valgt det…».

«Valgt det…» er en forestilling om mer eller mindre frie valg og om personer som har blitt utsatt for menneskehandel. Forestillingen vil bli vist i lokalene til Sentrumskirka i Levanger.

Forestillingen blir presentert av skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy.

–Beathe var også aktuell i forestillingen «Hva skriver de hjem om? – en forestilling om menneskehandel» som først og fremst tok for seg tekstilindustrien og det moderne forbrukersamfunnets rolle i dette. Levanger Soroptimistklubb sto som arrangør da denne forestillingen ble vist her i Levanger i 2015, skriver Liv Sofie Kjønstad og Solveig Lia på vegne av soroptimistene, i en pressemelding.

Astrid Elise Sæterøy er frilansskuespiller. Hun har vært med på festivaler i inn og utland, og har turnert med friteatergruppene De onde halvsøstrene, Grimsborken, Teater Joker og Gorgon Produksjoner.

Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy har gjort grundig research gjennom ett år. De har jobbet ut fra spørsmålet: "Hva er et fritt valg?" De har lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for menneskehandelgruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparatet, advokater, journalister og ofre for menneskehandel, og satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» - med håp og drømmer. Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag, og hvordan det som skjer henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen «vet» hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; «gjeld» til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.

Forestillingen hadde premierer i Oslo i september 2016. Etter dette har skuespillerne turnert rundt i Norge.

–Nå vil det bli mulighet å oppleve denne sterke og usminkede forestillingen her i Levanger, skriver soroptimistene i meldingen.

Forestillingen er laget på initiativ fra Soroptimist International Norgesunionen som arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sentralt i dette arbeidet er kampen mot menneskehandel.

Organisasjonen A21 arbeider også for å få slutt på menneskehandel, vår tids slaveri.

–Ved å vise forestillingen i Levanger ønsker vi å bidra til bevisstgjøring og debatt rundt menneskehandel, sier Kjønstad og Lia.