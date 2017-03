Seksbarnsfaren savner Skogn

På seks år fikk tidligere skogning Tommy Søberg seks barn med sin samboer fra Andøya. Eldstemann Sindre er 14 år og to år etter han ble født, fikk Søberg sønnen Trygve, som er 12 år. Da det hadde gått to år til kom tvillingene Snorre og Vilde som nå er 10 og sannelig skulle Søberg få tvillinger igjen da Silje og Tonje ble født. De to yngste er eneggede tvillinger og åtte år.

–Min mor er tvilling, men hvorvidt det har betydning for at vi også får tvillinger vet jeg ikke, sier Søberg.

Han legger ikke skjul på at tvillingene kom noe overraskende på ham og samboeren.

–Det er klart man blir sjokkert. Du har to unger og har bestemt deg for at det er nok med to. Etter en stund tenker man at det hadde jo vært artig med en jente også. Også blir det både jente og gutt. Så gjør man det man kan for at det ikke skal skje på nytt igjen, også kommer det tvillinger igjen, ler Søberg.

Han får ofte spørsmål om hvordan det er å ha seks barn.

–Det er ekstremt travelt, og vi har ikke familie rundt oss her så vi er ganske så alene om ungene. Men det er jo veldig artig.

Han er logistikkansvarlig ved Andøy Energi AS. Logistikk kommer godt med når man bor i hus med seks barn, hund og samboer.

–Jeg har også jobbet på skolen. Familien er en aktiv gjeng, så det er mye logistikk som skal til.

I tillegg til at barna er med på aktiviteter i fritiden, har også Søberg en del verv. Han trener fotballag for barn. Han er politisk aktiv og sitter som vararepresentant for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Han spiller i revy og han er med i småbåtforeningen hvor han titt og ofte deltar på dugnader.

–Jeg har vært med og bygd kunstgressbane og nå jobber jeg med klubbhus for idrettslaget, forteller Søberg.

Han flyttet hjemmefra i 1995 for å gå videregående skole i Steinkjer. Han har jobbet noen år i Forsvaret og utdannet seg til å bli barne- og ungdomsarbeider.

–Da jeg var i Forsvaret var jeg i Bosnia, Makedonia og Kosovo. Etter Kososvo var jeg i Jessheim og det var der jeg traff hun jeg er samboer med, forteller Søberg.

Da de to flyttet til Andøya, fantes det ikke noe fotballtilbud på øya. For Søberg som er oppvokst med fotball på Skogn, ble dette et stort savn og da han fikk barn ble han initiativtaker for å etablere et fotballmiljø på Andøya.

–Nå har vi flere jente- og guttelag. Vi har en kunstgressbane til 6,5 millioner kroner og nå bygger vi klubbhus.

Hva savner du fra Levanger?

–Jeg savner alle de skikkelig gode vennene mine. Mange har jeg kontakt med den dag i dag, men vi snakkes mest på telefon. Jeg savner familien på Skogn. Og jeg savner selvfølgelig alle de fine fisketurene jeg opplevde i ungdomstiden. Jeg har mange gode minner fra Lynvatnet og Byavatnet.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

–Vi har tenkt mye på det. Men så er det sånn at her vi bor nå er vi veldig etablert. Vi har stor bolig, hytte, båt og det vi trenger. Vi har gode stillinger med solid og fast inntekt. Skal jeg flytte på meg så må jeg nok doble huslånet med en gang for jeg har behov for ganske stort hus. Vi på hus på Ekne noen år tilbake. Da var vi veldig nær å trekke sørover. Nå har vi egentlig bestemt oss for å legge den ballen litt dø. Det kan bli litt stressende for oss og barna å sirkulere rundt dette med flytting, så inntil videre blir det ikke så vi flytter. Men det er ikke fordi lysten ikke er der.