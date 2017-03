Slik løser de utfordringer før nytt helsebygg

Under formannskapsmøtet torsdag la rådmannen frem to forslag til hvordan man kan møte perioden Verdal går inn i før det planlagte helsebygget på Garpa er på plass.

Disse gikk ut på å lage en beredskapsplan for eventuelle ukjente behov på kort sikt, og å gjøre kapasitetsvurderinger og behovsdekning på lengre sikt. Begge vedtakene ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Vil ikke bruke Ørmelen Bo- og Helsetun

Det var en interpellasjon i forrige kommunestyremøte som gjorde at spørsmål om behovet for flere døgnplasser frem til 2020 ble reist.

Brita Kleven Thorsvik (V) spurte da om ledige lokaler på Ørmelen Bo- og Helsetun kunne brukes, men rådmannen så ikke det som aktuelt.

Deretter fulgte forslag fra Marit Voll (Sp) om å kartlegge dagens og fremtidens behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger ytterligere.

- For å møte den perioden vi får nå frem til helsebygg er på plass, ville det vært nyttig å ta en ekstra undersøkelse for å se hvordan det egentlig står til. Men jeg registrerer hastverket vi har og at det ikke er noe ønske om det, sa Voll under møtet.

Må være forberedt

I saksopplysningene fra Verdal kommune kommer det frem at det i 2020 vil være 25 flere personer i aldersgruppen 80+ enn det var i 2015. Dette er en kartlegging gjort av Befolkningsframskrivingen.

I Verdal var det i 2015 72 dødsfall av dem som bodde i institusjon. I 2016 var det annerledes, med mer enn halvering av antall dødsfall. Slike svingninger er vanlig, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Likevel har helsetjenestene i Verdal hatt en nedgang på antall utskrivningsklare med 37 døgn fra 2015 til 2016. Politikerne har derfor vært klare på at de må være forberedt på utfordringer som kan komme.

To ulike tiltak

På møtet sa ordfører Bjørn Iversen (Ap) at de velger å gå for to tiltak for å løse dette. Det første er en trinnvis prosess hvor noen av de 18 omsorgsboligene på G/H-bygget på Ørmelen på kort sikt kan bli tatt i bruk for demente og bemannes døgnet rundt.

«Vi vet ut fra kartleggingene som ble gjort i 2015 at det er omsorgsboliger for demente med heldøgns bemanning som vil være mest presserende fram mot 2020», skriver kommunen på sine hjemmesider.

Det andre tiltaket er en anbudskonkurranse hvor målet er å skaffe fire til seks beredskapsplasser i sykehjem. Rådmannen skriver at begge tiltakene vil gi økte kostnader, men at det siste tiltaket vurderes som mer hensiktsmessig.