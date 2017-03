Stjørdalinger overtar pasienttransporten

Mandag skrev Helse Midt-Norge under kontrakten som sikrer Stjørdal Taxi pasienttransporten for ti nordtrønderske kommuner de neste fire årene. Avtalen trer i kraft 7. april og har en verdi på 136 millioner kroner over fire år. Kontrakten gjelder for Stjørdal, Meråker, Frosta, Inderøy, Leksvik, Steinkjer, Verran, Snåsa, Levanger og Verdal.

Opprinnelig leverte taxiselskapet anbudet i fjor, og fikk beskjed om at de vant kontrakten i fjor høst. Men en klage førte til utsettelse, slik at kontrakten først ble signert mandag. Nå skal drosjer i alle kommuner bistå selskapet i utførelse av kontrakten, som vil fordeles på 120 ulike drosjer og større biler. Totalt skal det være snakk om 200 sjåfører som omfattes av kontrakten de neste fire årene.

– Vi har hatt pasienttransport i Stjørdal og Meråker i flere år, så dette er ikke nytt for oss. Denne gang var anbudet slik at det kun var mulighet å melde sin interesse for de 10 kommunene samlet. Den nye avtalen betyr bare at dette blir i større omfang. Så nå gleder vi oss til å komme i gang. Vi er klar for å gi pasientene en god og trygg transport til og fra hjemmet, sier Kurt Bratseth i Stjørdal Taxi til Bladet.