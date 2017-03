Verdal kommune vil ta bredbåndsansvar

Under budsjett- og økonomiplanbehandlingen før jul ba kommunestyret rådmannen om å innen mars legge frem en sak med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.

Bidro med 2,1 millioner sist

Det har de nå fått, og formannskapet tok i dag saken til orientering. De fulgte innstillingen til rådmannen, og det kommer nok også kommunestyret til å gjøre når de får samme sak til behandling senere. I så fall gir de klarsignal for at det utarbeides en søknad til Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om støtte til mobil- og bredbåndsutbygging i hele kommunen. Kommunen skal selv bidra med inntil tre millioner kroner til utbyggingen.

– Det er nok mest aktuelt å gjennomføre en utbygging basert på mobilt bredbånd, men i enkelte områder er det ønskelig med realisering av fiberbredbånd, vurderer rådmannen.

Ved den forrige store utbyggingen av bredbånd i Verdal, som dekket store deler av dalførene Helgådalen og Inndalen, bidro kommunen med 2,1 millioner kroner.

Når søknaden til Nkom er avgjort med et ja eller nei vil rådmannen legge frem en sak som konkretiserer utbyggingen og en finansieringsplan. Det vil trolig skje i høst.

Vil ha alt i ett

Av den foreløpige utredningen går det frem at rådmannen helst vil ha en samlet utbygging på en gang, ikke etappevis og delt. Da blir det utlyst en konkurranse mellom flere utbyggere. Rådmannen frykter at å ha forskjellige leverandører kan gi hull i dekningsområdene, og dessuten at Nkom kanskje ikke vil gi tilskudd til alle etappene.

Søknadene til Nkom er ganske omstendelige, med betydelige krav til dokumentasjon, men rådmannen er innstilt på å få det til. Skulle de vende tommelen ned for støtte må kommunen inn med ytterligere finanisering og eventuelt finne andre som kan bidra til støtte. Normalt bidrar riktignok utbyggeren med 40-50 prosent av kostnadene, siden de vil tjene penger på abonnentene som knyttes opp.

Helst næringslivstøtte også

Totalt vurderes det at fire nye mobilsender-master med fremføring av strøm til dem vil koste åtte millioner kroner å sette opp. I beste fall kan Nkom og utbygger stå for sju millioner, og kommunen nøye seg med 500.000 kroner hvis det også legges inn noe i egenandel og egeninnsats fra sluttbrukerne og et tilskudd fra næringslivet.

Men om vedtaket blir det samme i kommunestyret, så tas det altså høyde for en kommunal andel på inntil tre millioner kroner.