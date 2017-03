Kontrollerte utelivet på en av årets travleste kvelder

Nokas foretok skjenkebevillingskontroller ved sju serveringssteder i Levanger fredag 3. mars. Dette var samme dag som fakkelnatta ble gjennomført i Levangers gater. Kvelden er tradisjonelt en av de travleste for utestedene i Levanger.

«Mange gjester og god stemning»

Levanger kommune har fått tilsendt en rapport fra Nokas.

Der skriver Nokas i en oppsummering:

«Ved samtlige steder var det mange gjester og god stemning, mange av stedene hadde også underholdning med livemusikk denne kvelden. Det var godt vakthold på restaurantene og uteplassene.»

Hvert av serveringsstedene har blitt kontrollert på rutiner rundt servering, vakthold og sikkerhet - til sammen 17 sjekkpunkter.

For serveringsstedene Oskars, Bryggestua, No 39, Strømsøe, Pøbben og Orion har kontrollørene ingenting å sette fingeren på. Denne forumleringen går igjen: «Det var god stemning i lokalet med mange feststemte gjester».

Lavvo-påpakning

Ved lavvoen på torget har kontrollørene en liten ting å sette fingeren på:

«Vaktene i døra fulgte med dårlig og noen gikk ut med øl. Kontrollørene snakket med ansvarshavende om det. Ellers var det et bra opplegg..»

Det var Levanger mannsonglag som hadde ansvaret for skjenkingen i lavvoen.

– Jeg vet ikke om vaktene fulgte dårlig med, men de var inne en tur for å ta seg litt kaffe når kontrollørene var der, og da var det noen som gikk ut med et glass øl. Vi fulgte nøye med før og etter denne episoden. Det var på ingen måte betegnende for situasjonen, og vi hadde etter mitt syn full kontroll, sier formann John Grønli i Levanger mannsonglag til Innherred.

Mannsonglaget har hatt serveringen i lavvoen i flere år.

– Det var mindre folk i år, mens det i fjor var det veldig mye. Det blir et betydeligere dårligere overskudd for oss, men vi håper at vi går i balanse, sier Grønli.

Anslår 560 gjester

Nokas har talt opp at det var 560 gjester ved serveringsstedene som de kontrollerte. Vel å merke er det flere steder enn de kontrollerte som holder åpent på fakkelnatta.