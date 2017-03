Telefontrøbbel hos kommunen

Kommunen har problemer med telefonforbindelsen, og det kan derfor være vanskelig å komme gjennom til deres fasttelefoner i dag. Dette inkluderer sentralbordet, opplyser de på sine hjemmesider.



De som opplever problemer kan prøve å ringe via sentralbordet i Levanger (74 05 25 00), eller direkte på mobil om den de skal ha tak i har mobiltelefon.



Det skal ifølge teleoperatøren være et brudd i en kabel på Verdal som forårsaker problemene. Bruddet skal dessuten ligge på et vernet området, og reparatørene må få tillatelse for å grave der. Kommunen skriver videre at de satser på å få løst problemet til mandag.