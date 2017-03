Tirsdag flytter legevakten

Fra og med klokka 15.30 den 21. mars blir legevakten å finne i det nye Kombinasjonsbygget ved Sykehuset Levanger.

Ifølge nettsidene til Levanger og Verdal kommune står det igjen noe småtteri i bygging og tomtearbeid.

- Dette betyr blant annet at vi ikke har asfaltert alt rundt våre lokaler, samt at noe skilting kan gjenstå. Vi håper likevel og vil sørge for at de som trenger oss finner frem til oss, skriver kommunene som har distribuerer brosjyrer med angivelse for beliggenhet, parkering og inngang.

Innherred Interkommunale legevakt er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta ved Sykehuset Levanger. Telefonnummeret er fortsatt 116117.