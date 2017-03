Bygger fugleobservatorium ved Eidsbotn

Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Verdal- og Levanger lokallag og Nossum Travpark har inngått avtale om å sette opp et kombinasjonsbygg til bruk for observasjoner av fugl i Eidsbotn og som stall for ponnier for ungdomsgruppen tilknyttet Nossum Travpark.

40 meter langt

Området ved Eidsbotn ble fredet i 1984 for å verne det som lenge har vært rasteplass for trekkfugler, og som myte- og overvintringsområde for andefugler.

Levanger kommune har godkjent bygget som skal være 40 meter langt og fem meter bredt, skriver initiativtakerne i ei pressemelding.

De skriver videre at bygget vil få en utforming som gjør at alle med bevegelsesvansker og som sitter i rullestol får enkel tilkomst.

Vil brukes i undervisning

I tillegg til ungdommene ved Nossum Travpark og medlemmene av Norsk Ornitologisk forening, vil bygget bli brukt i undervisning av Nord universitet, og initiativtakerne mener det vil være godt egnet til undervisning ved barne- og ungdomsskolene og de videregående skolene i regionen.

Planlegger bygging i 2017

Huset vil i første omgang ha 11 observasjonsluker som skal være så store at to til tre personer kan bruke de samtidig.

Under forutsetning av at finansiering går i orden vil prosjektet bli gjennomført i 2017, skrives det i pressemeldingen.