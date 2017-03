HPV-vaksinerte 70 kvinner på to timer

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Viruset smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Fra 1. november fikk derfor kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis vaksine i kommunene rundt om i Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet forsvinner som regel viruset av seg selv, men hos noen vil enkelte typer HPV gi celleforandringer som kan utvikles til kreft. De som har hatt en forbigående HPV-infeksjon, er ikke immun mot ny smitte.

Nærmere 900 vaksiner

I Levanger er det per dags dato cirka 350 som har fått vaksine en gang, og det er til sammen satt 550 vaksiner.

- På fredag vaksinerte vi 70 personer i løpet av to timer, sier fagleder ved Helsestasjons- og skoletjenesten, Eli Kristin Johansen til Innherred.no.

I Verdal er det så langt satt 319 vaksiner siden tilbudet startet 1. november.

- Vi er veldig fornøyd med antallet kvinner som har benyttet seg av tilbudet. Vi er jo i den stilling at vi har mange studenter her, og ser også videregåendeelever som ikke benyttet seg av tilbudet i 7.-klasse, kommer nå, sier Johansen.

Nye datoer for vaksinering

Bare i løpet av to timer fredag vaksinerte helsestasjonen i Levanger 70 personer.

- Vi synes det er flott at unge jenter tar ansvar for sin egen helse og møter opp helt frivillig, sier faglederen.

Det er nå satt opp nye datoer for vaksinering i både Verdal og Levanger. Disse vil være jevnt fordelt til oktober, både for 1., 2., og 3.-gangs vaksinering. Det er ikke mulig å bestille time for vaksinering, kun oppmøte.

Vaksineringen foregår på helsestasjonen både i Verdal og Levanger.

Datoer for Levanger:

Fredag 17.03 kl. 14.00-16.00

Mandag 22.05 kl. 13.30-16.00

Fredag 16.06 kl. 13.30-16.00

Mandag 21.08 kl. 13.30-16.30

Mandag 04.09 kl. 13.30-16.30

Datoer for Verdal:

Onsdag 01.03 fra 14.00-16.30

Torsdag 01.06 fra 14.00-16.30

Torsdag 15.06 fra 14.00-16.30