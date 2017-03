Stjal båtutstyr for rundt 10 000 kroner

Det var rett før klokken 19.00 fredag at eiere av ei hyttebod ved Movatnet tok kontakt med politiet angående innbrudd.

Det var da stjålet blant annet en elektrisk båtmotor, ekkolodd og isbor fra boden.

- Det er noen verdier det er snakk om, i alle fall et femsifret beløp vil vi tro. Det er ergelig for de som eier det, sier operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Dag Hjulstad.

Politiet sier de ikke har noen opplysninger om innbruddstyvene, men at eierne av boden vil anmelde forholdet.