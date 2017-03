Helseminister Høie på besøk i Levanger

– Det er selvføgelig veldig hyggelig å se at nå er man endelig i gang med byggingen. Dermed får man bygd sykehuset enda tettere sammen, og knyttet psykisk helse enda nærmere somatisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Innherred etter å ha tatt et par spadetak i grusen utenfor psykiatribyggene fra 1980.

Satsing til 215 millioner

Selve byggingen har vært i gang i et par uker, og startet 6. mars. Helse Nord-Trøndelag bygger et nytt psykiatribygg mellom Sykehuset Levangers hovedbygning og dagens psykiatribygg. Til sammen brukes det 215 millioner på det nye bygget, samt opprustning av eksisterende bygg.

Høie signerte også en grunnsteinsplakett som skal plasseres i bygget. Statsråden skryter av miljøet han kastet glans over mandag formiddag.

– Det er et veldig godt fagmiljø her. Jeg har vært på besøk hos enheten her før, og det er ingen tvil om at man er veldig langt framme og tenker nytt når det gjelder det faglige. Da er det kjekt med nye bygninger som tar vare på det, og legger enda mer til rette for den flotte utviklingen som man har sett, sier Høie.

– Kommer gjerne tilbake

Høie vil gjerne komme tilbake og åpne bygget når det står ferdig høsten 2018.

– Selvfølgelig, det er det valget til høsten som avgjør, men jeg har veldig lyst til å komme tilbake og åpne, sier Høie.

Statsråden besøkte også HUNTs (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) lokaler i Levanger mandag. Der fikk Høie en orientering om prosjektet HUNT 70+, som har de eldre i søkelyset.