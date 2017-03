Klager på søppeltømming på Ørmelen

Et borettslag på Verdal kontaktet mandag politiet etter å ha sett seg lei på at bilister kommer med bilhengere og tømmer lass med hageavfall i Ørmelen. De kontaktet politiet mandag ettermiddag for å be om hjelp etter å ha bevitnet en bil med henger som dumpet et lass med hageavfall like ved.

- Vi har meldt saken videre til patruljen i området på Mela mandag ettermiddag, men vi har ikke konkrete opplysninger om bil eller gjerningspersoner. Derfor avventer vi saken og ser på det framover, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes ved Trøndelag politidistrikt mandag kveld.