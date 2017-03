Feirer 100 år med 5600 tulipaner

Lions ble grunnlagt i 1917 av Melvin Jones fra Chicago, hvor mottet er «En kommer ikke særlig langt uten å hjelpe andre», skriver organisasjonen i ei pressemelding. Lions gir en hjelpende hand til eldre, funksjonshemmede, barn og unge.

Forebyggende arbeid

I Verdal er det to Lions-klubber, en for menn og en for kvinner. Den for menn ble opprettet i 1968, hvor Odd Bjørn Wekre nå er president. Den for kvinner ble først etablert i 1991 og har Aud Bodil Hynne som president. Begge klubbene samarbeider og skal støtte lokale formål.

Markeringen av organisasjonens 100-årsjubileum skjer samtidig som årets tulipanaksjon, et årlig arrangement hvor målet er å samle inn penger til forebyggende arbeid blant barn og unge, spesielt innenfor rusfeltet.

- For anledningen har vi bestilt 5600 tulipaner, sier Hynne.

Samarbeider med Statement

Ungdomstiltaket Statement, som i år arrangeres for 10. gang, er et av tiltakene som nyter godt av tulipanaksjonen.

«De siste årene har Lions hatt et meget godt samarbeid med ungdommene i Verdal på selve aksjonsdagen. Samarbeidet er gjennom Ungdomskontakten og i år vil utgangspunktet for aksjonen være i Ungdommens hus», skriver arrangørene i pressemeldingen.

- Vi besøker bedrifter på fredag, både på Industriområdet og i sentrum, sier Hynne.

På lørdag 25. mars, vil Lions-medlemmer og ungdommer være godt synlige i sentrum, på Ørmelen, i Vinne og i Vuku med gule vester og tulipaner.

- Vi håper folk tar oss godt imot, sier Hynne.