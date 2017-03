Grete trives best litt utpå landet

Grete Trætli Emmenes har nettopp sluppet av eldstesønnen på flyplassen i Evenes idet hun besvarer anropet fra lokalavisa. Den ferske tilværelsen som nordlending i Narvik har vart siden juni i fjor, da hun tok med seg familien med tre egne barn, bonusdatter og ektemannen Trond-Morten fra Finne i Levanger til Narvik i nord.

I tillegg til å oppdra barna i alderen fra ni til ett år, jobber hun som miljøterapeut ved UNN Nordlandsklinikken i Narvik. I mai leverer hun også masteroppgaven i sosialt arbeid.

–Det skal bli veldig godt å bli ferdig med mastergraden. Jeg har studert siden 2009, og har hatt et par permisjoner på grunn av barna, så nå gleder jeg meg til mai, sier hun.

Hun trives svært godt i sin nye jobb som miljøterapeut ved russeksjonen i Nordlandsklinikken, men drømmer om blant annet mer forskning.

–Det er en spennende jobb, hvor jeg jobber tett på pasientene i hele behandlingsløpet. Over tid kan jeg ønske meg en jobb med mer administrasjon og forskning kombinert med å jobbe med folk, men slike stillinger er svært vanskelige å finne og ikke minst å få, sier hun.

Flyttet gradvis sørover

Hun vokste opp i boligfeltet i Markabygda i Levanger, og bodde der inntil første året på allmennfag ved Levanger videregående skole.

Så flyttet hun på hybel i Stjørdal i 2002 for å studere salg og service. Deretter flyttet hun til Trondheim og så til Oslo. Der ble hun værende mens hun studerte til å bli sosionom fra 2009. I 2014 flyttet de hjem til Levanger og bosatte seg i Finne. Da jobbet Grete som veileder ved Nav i Inderøy og deretter ved Nav i Levanger.

Siden ektemannen opprinnelig kommer fra Narvik, var det et naturlig sted å flytte til, da hans foreldre også hadde bopel for hånden for familien.

–Jeg trives best på små plasser. Jeg har prøvd livet i Oslo, og det var stressende nok. Jeg tror at oppveksten min gjør at jeg trives bedre på bygda, sier hun og innrømmer at hun følger med nyheter fra Levanger.

–Fløtta ut-spalten er utrolig artig, fordi det dukker opp kjentfolk som en ellers ikke har visst hvor det ble av, sier hun og legger til at hun nylig «overlevde sin første mørketid».

–Narvik er en fantastisk fin by på mange måter, og har en alpinbakke omtrent midt i sentrum. Alt er nærme, og det er en ålreit by. Men jeg hadde forberedt meg på at sola kom tilbake 7. januar, slik det står i kalenderen. Men på grunn av fjellene kommer ikke sola tilbake i Narvik før 5. februar, så de ukene ble lange. Det ble en aha-opplevelse, ler hun.

Hva savner du mest fra oppveksten i Levanger?

–Familien. Mange av vennene mine har flyttet fra Levanger, men det var veldig godt å være så nærme søstrene mine og å få ha små barn samtidig. De årene sammen er jeg veldig glad for, og jeg kan savne å være så nærme familien min. Jeg savner også oppveksten og tryggheten i Markabygda. Det er samme oppvekst jeg ønsker for våre egne barn, og vi ønsker å få barna inn på en mindre grendeskole litt utenfor Narvik sentrum.

Hva savner du minst?

–Det tror jeg ikke at jeg har et svar på, fordi jeg vokste opp på en veldig god plass. Men kanskje bygdedyret. Som på mange små plasser går det fort å snakke om noen, ikke med dem.

Hva skal til for at du flytter hjem igjen?

–Det må være drømmejobben for både meg og Trond-Morten. Så det kan jo hende. Det er bestandig godt å komme hjem til Markabygda, og det slutter aldri å være hjemme.

Hva er ditt beste minne?

–Det å vokse opp så tett på alle besteforeldrene. Det ble et samlingspunkt for meg og søstrene mine sammen med søskenbarna våre. Det ga oss tette bånd.