Her åpner en 170 kvadratmeter stor butikk

Det er kjeden Boys of Europe som åpner på ny på kjøpesenteret i Levanger.

- Vi hadde tidligere en butikk på Levanger som ble avviklet i 2010. Mye har skjedd på Magneten siden den gang, og mye har skjedd hos oss, sier regionsjef i Voice Norge AS, Robert Worpvik til Innherred.no.

57 butikker i Norge

I 2012 lanserte kjeden to nye merker og et nytt konsept, noe regionsjefen mener de har truffet godt med.

- 40 butikker har blitt til 57, og vi mener vi har et konsept som vil treffe godt på Magneten og at det er et marked for oss der, sier Worpvik.

Butikken skal ligge i andre etasje av senteret, i deler av lokalene til Object like ved Jack & Jones.

- Object reduserer lokalene sine noe, og da får Boys of Europe en 170 kvadratmeter stor butikk, sier senterleder ved Magneten, Lars Heirsaunet.

- Et segment vi ønsker å nå

Heirsaunet er fornøyd med det nye tilskuddet på senteret, som etter planen skal åpne 27. april.

- Vi ønsker å styrke oss mer på klær til unge menn, så det passer oss veldig bra. Det er et segment vi ønsker å nå, sier han.